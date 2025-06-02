İstanbul Başakşehir’de çocukların park içindeki kavgası cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde park içinde 3 ayrı çocuk grubunun yan yana kavga ettiği görüldü.
olay, geçtiğimiz günlerde Başakşehir Güvercintepe Mahallesi’nde gerçekleşti. Mahallede bulunan park içerisinde aralarında kızlarında bulunduğu 3 ayrı çocuk grubunun yan yana kavga ettiği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde çocukların yan yana gruplar halinde birbirlerine acımasızca saldırdığı görüldü.
Kaynak: İHA