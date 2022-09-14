Sporun şehri Başakşehir’de, BESYO Hazırlık Akademisi’nin 7. dönem kursiyerleri sertifikalarını törenle aldı. Törende konuşan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Geride bıraktığımız 7 yılda, üniversite hayaliyle aramıza katılan 266 gencimizden 247’si spor akademisini kazanmayı başardı” dedi.

Sporun şehri Başakşehir’de, BESYO Hazırlık Akademisi’nin 7. dönem kursiyerleri sertifikalarını törenle aldı. Törende konuşan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Geride bıraktığımız 7 yılda, üniversite hayaliyle aramıza katılan 266 gencimizden 247’si spor akademisini kazanmayı başardı” dedi.

Başakşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinasyonunda spor akademilerine girmek isteyenlere yönelik açtığı hazırlık kursları ile gençlerin hayallerine kavuşmasına destek olmaya devam ediyor. Akdeminin yedinci döneminde yer alan ve tamamı spor akademisini kazanan 56 öğrenci için Başakşehir Belediyesi’nde sertifika töreni düzenlendi.

“Başarı çıtası her geçen gün yükseliyor”

Hayallerini gerçeğe dönüştüren gençleri tebrik eden Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Ailemizin bir üyesi olarak Başakşehir’imizi en güzel şekilde temsil edeceğinize inanıyorum. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Hazırlık Akademimizin kapılarını 2016 yılında açtık. Her geçen her yıl, hem başarı çıtamızı hem de kursiyer sayımızı sürekli yükseltiyoruz. Geride bıraktığımız 7 yılda, üniversite hayaliyle aramıza katılan 266 gencimizden 247’si spor akademisini kazanmayı başardı” diye konuştu.

“Türkiye’de bir ilke imza attık”

Akademide gençlerin antrenman temposunu her gün yükselterek başarıya ulaştığını ifade eden Başkan Kartoğlu, “Türkiye’de bir ilke imza atarak spor akademisi hazırlık müfredatını oluşturduk. Müfredat kapsamında birçok yeniliğe imza attık. Gençlerimizin bedensel gelişimi için her birine özel beslenme programı hazırladık, diyetisyenlerimizle takip ettik. Önümüzdeki dönemlerde başarı çıtamızı daima en yukarıda tutacağız. Başakşehir’imize ve Başakşehir gençliğimize yakışan budur” şeklinde konuştu.