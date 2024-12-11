Başakşehir’de gençler için istihdam çözümleri ve fikirlerinin konuşulduğu 3. İstihdam Zirvesi düzenlendi. Gençlerin fikirlerine önem verildiğini vurgulayan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Buradan çıkan tüm fikirleri ilgili yerlere ulaştıracağız. Buradan çıkacak fikirlerle ülkemizde çok daha güzel işler yapılacak. Başakşehir Belediyemiz 2011 yılından itibaren öncülük yapmış, ülke çapında 150 bin gence sertifika vermiş, ayrıca onlara eğitim desteği sağlamıştır. Bundan sonra da devam edecek birçok teknoloji konusunda yarışmalar ile yatırımcı ve kuluçka merkezi fırsatları ile öncülük yaptık. Biz gençlerimizin dolu ve donanımlı yetişmesini istiyoruz. Kişisel ve mesleki eğitimler konusunda bizim kapımız her zaman açıktır” dedi.

Başakşehir Belediyesi’nde gençler için istihdam çözümleri ve fikirlerinin konuşulduğu 3. İstihdam Zirvesi düzenlendi. Zirvenin açılışına Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, iş verenler, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Protokol konuşmaları ile başlayan zirve, ardından oturumlar ile devam etti. Oturumlarda gençler için en doğru tercih edilebilecek geleceğin meslekleri, eğitim ve iş gücü piyasalarında yenilikçi yaklaşımlar en dikkat çeken konu başlıkları oldu. E-öğrenme ve eğitimde dijital araçların kullanımına yönelik düzenlenen oturum gençlerden büyük ilgi gördü. Oturumların ardından sona eren zirvenin gelecek yıl tekrar yapılması planlanıyor.

“Ülke çapında 150 bin gence sertifika verdik”

Gençlerin daha donanımlı yetişmeleri için birçok proje hayata geçirdiklerini ifade eden Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Üretimde sanayimizin, sağlık sektöründe birçok personel ihtiyacımızın, en önemlisi deneyimli yetişmiş personel ihtiyacının karşılanması için düzenlenen bu zirveler çok faydalı oluyor. Buradan çıkan tüm fikirleri ilgili yerlere ulaştıracağız. Buradan çıkacak fikirlerle ülkemizde çok daha güzel işler yapılacak. Hayatımıza artık yapay zeka girdi. Artık yapay zeka ile ilgili meseleleri tartışıyoruz. Salona girerken NFT galerisini görmüşsünüzdür. Bu tür hazırlıkların da mutlaka yapılması lazım. Başakşehir Belediyemiz 2011 yılından itibaren öncülük yapmış, ülke çapında 150 bin gence sertifika vermiş, ayrıca onlara eğitim desteği sağlamıştır. Bundan sonra da devam edecek birçok teknoloji konusunda yarışmalar ile yatırımcı ve kuluçka merkezi fırsatları ile öncülük yaptık. Biz gençlerimizin dolu ve donanımlı yetişmesini istiyoruz. Kişisel ve mesleki eğitimler konusunda bizim kapımız her zaman açıktır” dedi.

“Bitcoin geçer, meslek ve alın teri kalır”

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan ise, “Yaşadığımız dünyada biz bugün bitcoin, bahis, finansal piyasalar konuşmuyoruz. Meslek, alın teri ve iş konuşuyoruz. El emeğinin kıymetinin belki şu an farkında değilsiniz. Yaşadığımız dünyada selin gidip kumun kalacağına her zaman şahit olacağız. Gerçekten bitcoin, bahis ve finansal piyasalar geçer ama meslek ve alın teri kalır. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’na bu zirveyi düzenlediği için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.