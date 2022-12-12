Başakşehir’de firmalara tabldot yemek servisi yapan bir firmaya ait servis aracı kazaya karıştı. Kaza sonrasında servis aracında bulunan 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Başakşehir’de firmalara tabldot yemek servisi yapan bir firmaya ait servis aracı kazaya karıştı. Kaza sonrasında servis aracında bulunan 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 12.45 sıralarında Başakşehir İkitelli Ziya Gökalp Mahallesi Bedrettin Dalan Bulvarı’nda meydana geldi. İçinde şoför ve bir yolcunun olduğu 34 GL 7857 plakalı minibüs iddiaya göre kasisten hızla geçtiği için şoför direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde bulunan 34 BE 3838 plakalı kamyonete çarptı. Kaza sonrası şoför ve yanında bulunan kadın yolcu, minibüsün içinde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin minibüs içinde sıkışan iki yaralıyı çıkarmasının ardından sağlık görevlileri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi’ne götürüldü. Yolcu koltuğunda oturan kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazada hurdaya dönen minibüs çekici ile kaldırılırken polis ekiplerinin kazayla ilgili çalışması devam ediyor.