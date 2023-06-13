Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi’nde kentsel dönüşümün ilk adımı olan Yuvam Başakşehir Evleri’nin temeli törenle atıldı. İlçede depreme karşı güvenli konut sayısını sürekli attırdıklarını ifade eden Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Ziya Gökalp Mahallesi’nde 20 senelik sorunu da çözmüş bulunuyoruz. Özellikle İstanbul içerisindeki ilçeler içerisinde en fazla konut üreten belediye olmamızın da faydasını biz vatandaşlara yansıtmış oluyoruz” dedi.

Kentsel yenileme projeleriyle modern, konforlu ve depreme dayanıklı konutlar üretmeye devam eden Başakşehir Belediyesi, modern şehirciliğin model ilçesinde bir konut projesini daha hayata geçirdi. Ziya Gökalp Mahallesi’ndeki kentsel yenileme sürecini de başlatan Yuvam Başakşehir Evleri’nin temeli törenle atıldı. 426 daire ve 24 ticari ünitenin inşa edileceği konut projesinin temelini atan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, kentsel yenileme ve konut projeleriyle ilçedeki güvenli yapı stokunu her geçen gün attırdıklarını söyledi. Başkan Kartoğlu, temel atma töreninden sonra alanı gezip bilgi aldı.

“Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi’nde 20 senelik sorunun da çözmüş bulunuyoruz”

Temel atma töreninde konuşan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu “Bugün Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi’nde 20 senelik sorunun da çözmüş bulunuyoruz. Temelini attığımız Yuvam Başakşehir projesiyle Ziya Gökalp mahallemizin kentsel yenileme çalışmalarını başlatmış olacağız. Başakşehir ilçesi sadece bu mahallede değil tüm mahallede kentsel yenileme çalışmaları hızla devam ediyor. Özellikle İstanbul içerisindeki ilçeler içerisinde en fazla konut üretme belediye olmamızın da faydasını biz vatandaşlara yansıtmış oluyoruz. Yakın zamanda çok büyük bir afet yaşadık. Bu afette tekrar şunu gördük ki biz deprem fay hattında olan ülkeyiz. Bunu da çözümü riskli binalarımızı yenilemek. Başakşehir kurulduğu tarihte 2009 yılında riskli bina yüzde 50’iken bugün başarılı bir şekilde yönettiği için ve binalarını yenileyebildiği için yüzde 13 kadar düşürmüş ve hedef koymuştur. 2 yıl içinde riskli bina oranlarını yüzde 8’e ve 5 yıl içerisinde de sıfırı zorlayacak bir şekilde getirmek için mücadelemizi kararlılık sürdüreceğiz” dedi.

Fatih Güngör “ Kentsel dönüşüm çerçevesinde evimiz verdik. Belediyemiz hiçbir şekilde mağduriyet yaşatmadı. Yapımına başlandı. Çevremizde komşularımızda vermesini temenni ediyoruz” şeklinde konuştu.