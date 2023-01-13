Turuncu-lacivertliler, yarın saat 19.00’da deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

Altay, Samsunspor’a konuk oluyor

Altay, Samsunspor’a konuk oluyor

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmasıyla antrenman sona erdi.

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman ile tamamladı.

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