Tiyatro Akademisi’yle genç yetenekleri keşfeden Başakşehir Belediyesi, 2010 yılından itibaren dünya ve Türk tiyatrosundan en seçkin 231 oyunu, 120 bin 990 sanatseverle buluşturdu.

Başakşehir Belediyesi Tiyatro Akademisi’nde genç yetenekler keşfedilmeye devam ediyor. Bu çerçevede 2010 yılından itibaren dünya ve Türk tiyatrosundan en seçkin 231 oyunu, 120 bin 990 sanatseverle buluşturdu.

“Oyunlarımızı 120 bin 990 sanatseverle buluşturduk”

27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde hayata geçirdikleri çalışmalardan bahseden Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “2010 yılından bu yana dünya ve Türk tiyatrosundan en seçkin 231 oyunu tiyatro sever komşularımızla buluşturduk. Oyunlarımızı 120 bin 990 sanatseverle buluşturduk. 10 yılda sahnelediğimiz bin 101 çocuk tiyatrosunu ise 374 bin 337 Başakşehirli çocuğumuz izledi” dedi.

“Sahneye genç yetenekler kazandırdık”

Başakşehir Tiyatro Akademisi ile sahneye genç yetenekler kazandırdıklarını belirten Başkan Kartoğlu, “Akademimiz ile ‘Mavi Kuş’, ‘Kumpanyada Curcuna’ ve ‘Küçük Kara Balık’ gibi oyunları kendi mutfağımızdan çıkararak, ülkemizin dört bir yanında sahneledik. Yeni oyunları Başakşehirli komşularımızla buluşturmaya devam edeceğiz. Dünya Tiyatro Günü’müz kutlu olsun” diye konuştu.