Turuncu-lacivertliler yarın saat 13.00’te yapacağı antrenman ile Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Medipol Başakşehir, Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde başladı. Dinamik ısınmayla başlayan idman, rondo çalışması ile devam etti. Çift kale maçla antrenman sona erdi.

Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında pazar günü Konyaspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.