Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında yarın Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında yarın Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5’e 2 pas çalışması ve taktik antrenmanı idmanı tamamladı.
Turuncu-lacivertliler, yarın saat 16.00’da deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.
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