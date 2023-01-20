Turuncu-lacivertliler, yarın saat 16.00’da deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5’e 2 pas çalışması ve taktik antrenmanı idmanı tamamladı.

Başkan Ahmet Ağaoğlu, öğrencilere 10 bin forma hediye etti

Başkan Ahmet Ağaoğlu, öğrencilere 10 bin forma hediye etti

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında yarın Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

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