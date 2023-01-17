Turuncu-lacivertliler, yarın saat 14.30’da deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda yarın Karagümrük ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

TFF Başkanı Büyükekşi ve beraberindeki heyet, Ajax tesislerini ziyaret etti

TFF Başkanı Büyükekşi ve beraberindeki heyet, Ajax tesislerini ziyaret etti

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.