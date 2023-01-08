Medipol Başakşehir ve Adana Demirspor, yarın oynanacak karşılaşma ile Spor Toto Süper Lig’de 3. kez rakip olacak. Geride kalan maçlarda iki takımın da 1’er galibiyeti bulunuyor.

Medipol Başakşehir ve Adana Demirspor, yarın oynanacak karşılaşma ile Spor Toto Süper Lig’de 3. kez rakip olacak. Geride kalan maçlarda iki takımın da 1’er galibiyeti bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Başakşehir, yarın saat 17.00’de Adana Demirspor’u konuk edecek. Ligde üst basamakları ilgilendiren karşılaşma öncesi Başakşehir, 9 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet ile topladığı 31 puanla 3. sırada yer alıyor. Adana Demirspor ise 8 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyetle aldığı 30 puanla 4. sırada bulunuyor.

Süper Lig’de 3. karşılaşma

Başakşehir ile Adana Demirspor, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 2 kez rakip oldu. İki ekip arasında ligde oynanan ilk karşılaşmayı 2-1’lik skorla kazanan ev sahibi İstanbul temsilcisi olurken, Adana’da oynanan maçı da Adana Demirspor 2-1’lik skorla sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Başakşehir’de 2 oyuncu ceza sınırında

Başakşehir’de sakatlığı bulunan Lucas Biglia’nın tedavisine devam edildiği ve oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacağı belirtildi. Öte yandan İstanbul ekibinde Youssouf Ndayishimiye ve Danijel Aleksic sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu ikili Adana Demirspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta Trabzonspor ile oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.

Arda Kardeşler düdük çalacak

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda yarın saat 17.00’de başlayacak müsabakayı FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler’in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Ali Saygın Ögel yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak.