Başakşehir İkitelli Esenler Sanayi sitesinde araç tamir-bakımı yapılan iş yerinde dün meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 2’ye yükseldi.

Başakşehir İkitelli Esenler Sanayi sitesinde araç tamir-bakımı yapılan iş yerinde dün meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 2’ye yükseldi.

Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Esenler Sanayi Sitesi 1. Blok’ta araç tamir-bakımı yapılan iş yerinde dün ilk belirlemelere göre oksijen tüplerinden meydana gelen patlamada, 1 kişi ölmüş, 3 kişi yaralanmıştı. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine kaldırılan üç işçi tedavi altına alınmıştı. Hayati tehlikesi olan işçilerden Musa Yaycı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aynı olayda yaralanan işçilerden Nadim Kazan taburcu edilirken, tedavisi devam eden Ferhat Çavga’nın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Öte yandan, olay yerinde ölen Fatih Önür’ün cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumundan alınarak memleketi Tokat’a götürülerek defnedildi.