Turuncu-lacivertliler, yarın TSİ 23.00’te deplasmanda KAA Gent ile karşılaşacak.

Ghelamco Arena’da Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5’e 2 pas çalışması ile devam etti. Antrenman taktik çalışmasıyla sona erdi.

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu’nda Belçika ekibi KAA Gent ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Şenol Güneş: "Önümüzdeki tüm maçları kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz"

Şenol Güneş: "Önümüzdeki tüm maçları kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz"

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