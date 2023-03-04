Medipol Başakşehir, dün oynanan Alanyaspor maçı sonrası ara vermeden Avrupa mesaisine başladı. 9 Mart Perşembe günü KAA Gent ile oynayacağı maçın hazırlıklarını kulüp tesislerinde Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirdi. Topla ısınmayla başlayan idman, rondo çalışması ile devam ederken, çift kale maçla sona erdi.

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu’nda KAA Gent ile yapacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

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