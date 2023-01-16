Turuncu-lacivertliler, yarın yapacağı idmanla Fatih Karagümrük hazırlıklarına devam edecek.

Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde yapılan antrenman dinamik ısınmayla başlayıp, 3 grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman, taktik çalışmayla sone erdi.

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda çarşamba günü Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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