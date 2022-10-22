Başakşehir’de engellilere özel hazırlanan Engelsiz Yaşam Merkezi’nde yeni dönem başladı. Merkezi ziyaret eden Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “İlmek ilmek işlediğimiz merkezimizde yeni döneme çok daha güçlü ve çok daha dinamik giriyoruz” dedi.

Başakşehir’de engellilere özel hazırlanan Engelsiz Yaşam Merkezi’nde yeni dönem başladı. Merkezi ziyaret eden Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “İlmek ilmek işlediğimiz merkezimizde yeni döneme çok daha güçlü ve çok daha dinamik giriyoruz” dedi.

Başakşehir Belediyesi, sosyal farkındalık projeleri ile yerel yönetimlere öncü olmaya devam ediyor. Engelli bireylerin bakış açılarını değiştirmek ve sosyalleşmelerine katkı sağlamak için Kayabaşı Mahallesi’nde hizmete açılan Başakşehir Engelsiz Yaşam Merkezi’nde yeni dönem başladı. Merkezi ziyaret eden Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, gerçekleştirilecek eğitim, etkinlik ve diğer faaliyetler hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Kartoğlu, Engelsiz Yaşam Merkezi’nin dış alanında konser, sergi ve çeşitli farkındalık etkinliklerinin yapılacağının bilgisini de verdi.

“Sanat, eğitim ve teknoloji bir arada”

Merkezde engellilere yönelik birçok faaliyeti tek çatı altında topladıklarını ifade eden Başkan Kartoğlu, “Tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Yeni dönemde engelsiz müzik grubumuz, bireysel müzik eğitimlerimiz ile görme ve ortopedik engelli komşularımıza yönelik enstrüman derslerimiz olacak. Resim, takı tasarım, dekoratif el sanatları ve okuma yazma derslerimize de devam edeceğiz. Braille alfabesi sınıfı, teknoloji sınıfı ve sesli kitap stüdyosunda da eğitimlerimize başlıyoruz” şeklinde konuştu.

“Herkesi Engelsiz Mola Kafe’ye bekliyorum”

Engelsiz Yaşam Merkezi’nin yanında hizmet vermeye başlayan Engelsiz Mola Kafe’ye tüm Başakşehirlileri davet eden Başkan Kartoğlu, “Down sendromlu, işitme engelli ve hafif mental yetersizliği bulunan kursiyerlerimiz bu güzel mekânda çalışacak. Bunun yanı sora özellikle tekerlekli sandalye kullanan komşularımızla birlikte hobi bahçemizde mevsimsel sebzeler yetiştireceğiz. Koku bahçemizde ise görme engelli komşularımıza bitkilerin tanıtımlarını yapacağız” ifadelerini kullandı.