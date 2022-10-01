Başakşehir Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığı ve Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüyle birlikte yürüttüğü eğitim yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekliyor. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Güçlü yarınlar için bugünden üretmek, bugünden hazırlanmak gerekiyor. Daha güçlü Türkiye’nin yarınları Başakşehir’imizde yetişecek” dedi.

Başakşehir Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığı ve Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüyle birlikte yürüttüğü eğitim yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekliyor. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Güçlü yarınlar için bugünden üretmek, bugünden hazırlanmak gerekiyor. Daha güçlü Türkiye’nin yarınları Başakşehir’imizde yetişecek” dedi.

Başakşehir Belediyesi, hayata geçirdiği yatırımlarla “eğitimin başkenti” olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Yatırım planına alınan, inşaat çalışmaları devam eden ve eğitim öğretime açılan okullarla daha güçlü Türkiye’nin temelleri Başakşehir’de atılıyor. İnşaat çalışmaları hızla tamamlanan,2022-2023 eğitim ve yılında hizmete alınan Güvercintepe İlkokulu’nda incelemelerde bulunan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, yeni eğitim yatırımları hakkında bilgi verdi.

“Güçlü yarınlar için bugünden üretiyoruz”

İlçe genelinde 6 okulda inşaat çalışmalarının devam ettiğinin altını çizen Başkan Kartoğlu, “Güçlü yarınlar için bugünden üretmek, bugünden hazırlanmak gerekiyor. Daha güçlü Türkiye’nin yarınları Başakşehir’imizde yetişecek” dedi.

“Eğitim yatırımlarımız sürüyor”

Çocukların ve gençlerin daha kaliteli eğitim almaları için büyük çaba sarf ettiklerini belirten Başkan Kartoğlu, “Eğitim konusu üzerinde çok mesai harcıyor ve eğitim kalitemizi üst seviyelere çıkarmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2 ilkokul,2 ortaokul, 1 lise, 10 anaokulu ve anasınıfı olmak üzere 15 yeni okul için ise yatırım çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“Gençliğimiz gümbür gümbür geliyor”

Başakşehir’deki okulların hayli donanımlı olduğuna işaret eden Başkan Kartoğlu, “İlçemizdeki 90 okulumuzda kütüphane, 41 okulumuzda spor salonu, 28 okulumuzda laboratuvar ve 8 okulumuzda halı saha bulunuyor. Bu bize yetmez. Daha iyisi için çok çalışacak, çok efor sarf edeceğiz. Zorluklardan korkmayan, araştıran, geliştiren, yorulmadan mücadele eden bir Başakşehir gençliğinin gümbür gümbürgeldiğini görmekten gurur duyuyorum” diye konuştu.