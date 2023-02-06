Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından yardım çağrısında bulundu. Başakşehirliler, bölgedeki depremzedelere yardım malzemeleri gönderebilmek için 3 noktada kurulan toplama alanlarına akın etti.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından yardım çağrısında bulundu. Başakşehirliler, bölgedeki depremzedelere yardım malzemeleri gönderebilmek için 3 noktada kurulan toplama alanlarına akın etti.

Türkiye, merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 büyüklüğündeki sarsıntının ardından depremzedeler için tek yürek oldu. Başakşehir Belediyesi, depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması adına Başakpazar Fuar ve Sergi Alanı, Kayaşehir Fuar ve Sergi Alanı ve Bahçeşehir Pazartürk Fuar ve Sergi Alanı’nda yardım toplama noktaları oluşturdu.

Başkan Kartoğlu çağrıda bulundu

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da sosyal medya hesaplarından yaptığı, “Kıymetli Komşularım, AFAD koordinasyonunda, Başakşehir Belediyesi olarak deprem bölgesindeki kardeşlerimiz için yardım toplanmaktadır. Başakşehirli yardımseverdir. Yaralarımızı hep birlikte saracağız” paylaşımıyla yardım çağrısında bulundu.

Yardım çağrısını yanıtsız bırakmayan Başakşehirliler, üç noktadaki acil ihtiyaç toplama alanlarına akın etti. İlçe sakinleri, deprem bölgesine ulaştırılmak üzere gıda kolisi, bebek bezi, battaniye ve kıyafet yardımında bulunuyor.

Öte yandan, sabah saatlerinde Başakşehir Belediyesi Başakşehir Arama Kurtarma Afet Yönetimi (BAŞAKAY) ekipleri,7 araç 42 personelden oluşan konvoyla deprem bölgesindeki çalışmalara katılmak üzere yola çıkmıştı.