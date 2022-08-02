Turuncu-lacivertliler, yarın saat 11.30’da İzlanda’ya hareket edecek ve 18.45’te İzlanda’da yapacağı idmanla Breidablik maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen idman topla ısınmayla başladı. Taktik çalışmasıyla devam eden antrenman çift kale maçla sona erdi.

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda Breidablik ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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