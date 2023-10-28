Başakşehir Belediyesi, ilçe sakinlerinin hayatına değer katan yatırımlarına tüm hızıyla devam ediyor. Altyapıdan üstyapıya, sosyal donatı alanlarından kentsel yenilemeye kadar Şahintepe’nin çehresini değiştiriyor.

Başakşehir Belediyesi, Şahintepe Mahallesi’ndeki çalışmalarını titizlikle yürütüyor. Bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda kalıcı adımlar atılarak, Şahintepelilerin talepleri doğrultusunda kalıcı projeler hayata geçiriliyor. Kentsel yenileme çalışmalarından sosyal donatı alanlarına kadar hayata geçirilen yatırımlarla Şahintepelilerin hayatına değer katılıyor. Deprem riskini en aza indirmek adına kentsel yenileme çalışmaları aralıksız sürüyor. Hak sahipleriyle yapılan istişareler sonucunda, riskli bina oranını en aza indirmek yapımına başlanan Burgaz Çarşı 1 Evleri, Burgaz Çarşı 2Evleri, Burgaz İnci Evleri ile Burgaz Başak Evleri hızla yükseliyor.

Mahalledeki ulaşım yatırımları kapsamında Emir Sokak’tan Aşık Veysel Caddesi’ne, Ahmet Selim Sokak’tan Uğur Mumcu Caddesi’ne kadar kilometrelerce uzunluğunda asfaltlama çalışması yapıldı. Şahintepe Hal Yolu hizmete açılarak mesafeler kısaltıldı. İstanbul’un yeni ticaret merkezi İstanbul Gıda Toptancılar Çarşısı (İGTOT) hizmete açıldı. Mahalleye 3 yeni aile sağlığı merkezi kazandırılmak için de yoğun mesai harcanıyor.

Yeşilin şehrinde kalıcı adımlar atılıyor

Şahintepe’deki sosyal donatı alanlarına büyük önem veriliyor. Son olarak Martı Sokak’taki park açıldı. Kiraz, Nedim ve Uğur Mumcu sokaklardaki yeni parkların planlama çalışmaları tamamlandı. Mahalle genelindeki 15 parkta sert zemin ve yeşil alan miktarı 8 bin metrekareye çıkarıldı. “Her atık çöp değildir” anlayışıyla 15 geri dönüşüm ünitesinden geçen yıl bin 338 ton atık toplandı.

Eğitim, spor, sosyal belediyecilik

Eğitim yatırımları kapsamında 56 derslikli İbrahim Koçaslan Ortaokulu eğitime açıldı. 48 yeni derslikli ilkokul ve ortaokul inşaatları ise sürüyor. Şahintepe Spor Parkı’nda her hafta 800 mahalle sakini ağırlanıyor. Her günü dolu dolu geçen Şahintepe Kültür Yaşam Merkezi’nde Şahintepelilere yeni ufuklar açılıyor. Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinin sunulduğu mahallede 2019 yılından bu yana bin 287 bebek ve anneye hoş geldin bebek çantası, 6 bin 165 ihtiyaç sahibine Destek Kart ve 891 kişiye diyetisyen hizmeti verildi. Kültür Yaşam Merkezi’ndeki akademilere ise 7 bin 500 Şahintepeli başvuruda bulundu. Başakşehirli kadınlar, çocuklar ve gençler, mobil etkinlik alanında birbirinden güzel etkinliklerle doyasıya eğlendi.

Sevimli dostların tedavi, bakım ve barınma ihtiyaçlarının karşılandığı Başakşehir Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevi, hizmete açıldı. Yürütülen çalışmalar Türkiye’deki yerel yönetimlere örnek oldu.