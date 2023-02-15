Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, depremin etkilediği iller arasında olan Malatya’ya gitti. Başakşehir Belediyesi ekiplerinin depremzedelerin yaralarını sarmak için var gücüyle çalıştığını belirten Başkan Kartoğlu, “Başakşehir Belediyesi olarak tüm imkanlarımızla depremzede kardeşlerimizin yanındayız” dedi.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, depremin etkilediği iller arasında olan Malatya’ya gitti. Başakşehir Belediyesi ekiplerinin depremzedelerin yaralarını sarmak için var gücüyle çalıştığını belirten Başkan Kartoğlu, “Başakşehir Belediyesi olarak tüm imkanlarımızla depremzede kardeşlerimizin yanındayız” dedi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan iki depremin ardından yaralar sarılıyor. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, asrın felaketinde büyük hasar gören memleketi Malatya’da depremzedelerle bir araya geldi. Depremin yaralarının sarılması adına yoğun mesai harcadıklarının altını çizen Başkan Kartoğlu, Başakşehir Yeşilyurt Konteyner Kent’teki çalışmalardan bölgedeki yardım çalışmalarına kadar Başakşehir Belediyesi tarafından yürütülen tüm çalışmaları inceledi.

BAŞAKAY afet bölgesinde

Depremin ilk adından itibaren hızlı bir reaksiyon göstererek afet bölgesine ulaşmak üzere ekiplerin yola çıktığını belirten Başkan Kartoğlu, “Gerekli kurumlar ile koordinasyonlarımızı sağladık. İlk etapta Başakşehir Arama Kurtarma Afet Yönetimi (BAŞAKAY) ekiplerimizi tam teçhizatlı arama kurtarma araçlarıyla deprem bölgesine gönderdik. 43 arama kurtarma personeli, 6 sağlıkçı, 4 elektrikçi, 8 mühendis ve tekniker ile 56 destek personeli bölgede çalışmalarını yürütüyor. Bir yandan arama kurtarma çalışmalarına katıldık, diğer yandan depremzedelerin barınma ihtiyaçlarını çözmek adına yoğun mesai harcıyoruz” dedi.

“Konteyner kent kuruluyor”

Başkan Kartoğlu, Yeşilyurt’ta 320 ailenin barınma ihtiyacını karşılayacak konteyner kentin kurulması için çalışmalara hız verdiklerini söyledi. Konteynerlerin yerleştirilmeye başlandığını ve sayılarının ilerleyen günlerde artacağını belirten Kartoğlu, “Afet bölgesinde bir de şantiye alanı oluşturduk. 4 tır, 9 kamyon, 2 kamyonet, 1 ekskavatör, 4 lowbet, 4 bekoloader, öncü araç, 4x4 arazi aracı ve 4 binek aracımızla sahadayız. Farklı lokasyondaki konteyner kentler için zemin düzeleme, mıcır serme, taş döşeme ve altyapı çalışmalarına destek verme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yine, 3 barınma çadırı, 3 lojistik depo, 3 mobil tuvalet, istirahat ve yemekhane amaçlı çadırlarının yanında iğne, serum tedavisi ve ilaç dağıtımı yapılan sağlık çadırı ile psikososyal destek çadırımızı bölgeye kurduk. Başakşehir Belediyesi olarak tüm imkanlarımızla depremzede kardeşlerimizin yanındayız. Depremin yaralarını birlik ve beraberlik içinde saracağız” diye konuştu.

“Yardım tırı, sıcak yemek, çöp konteyneri”

Başakşehirlilerin desteğiyle afet bölgesine 114 yardım tırı gönderdiklerini belirten Başkan Kartoğlu, “Yardım tırlarımızın bir kısmı Malatya’ya ulaştırıldı. Gelen talepler doğrultusunda merkezde ve köylerde yardımlar dağıtılmaya başlandı. Salgın hastalıkların önüne geçmek adına bir kamyon çöp konteyneri ve çöp poşetlerini de bölgeye ulaştırdık. Bunun yanı sıra üç farklı noktada, her biri 17 bin kişi kapasiteli aşevimiz ile sıcak yemek ihtiyacına da çözüm üreteceğiz" şeklinde konuştu.