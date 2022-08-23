Turuncu-lacivertliler, yarın saat 12.00’de Belçika’ya hareket edecek ve son antrenmanını yerel saatle 19.00’da Bosuil Stadyumu’nda gerçekleştirecek.

Medipol Başakşehir’de, topla ısınmayla başlayan idman, rondo çalışmasıyla devam etti. Taktik çalışmasıyla antrenman sona erdi.

Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turunda Royal Antwerp ile yapacağı rövanş maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

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