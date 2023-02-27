Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 24. haftasında 3 Mart Cuma günü Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 24. haftasında 3 Mart Cuma günü Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5’e 2 pas çalışması ile devam etti. Antrenman, çift kale maç ile tamamlandı.

Turuncu-lacivertliler, yarın saat 10.45’te Antalya’ya hareket edecek ve çalışmalarını burada sürdürecek.