Turuncu-lacivertliler, yarın saat 17.00’de yapacağı idman ile Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

Antalya’da Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, pas çalışması ile devam etti. Antrenman taktik çalışmasıyla sona erdi.

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını kamp için gittiği Antalya’da yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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