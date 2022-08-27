Başakşehir Belediyesi’nin bu yıl 7.’sini düzenlediği Spor Ligi oynanan finalle sona erdi. 8 ay süren turnuvalarda dereceye giren sporculara madalya ve kupalarını Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu verdi.

Başakşehir Belediyesi’nin bu yıl 7.’sini düzenlediği Spor Ligi oynanan finalle sona erdi. 8 ay süren turnuvalarda dereceye giren sporculara madalya ve kupalarını Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu verdi.

Gençliğin şehri Başakşehir’deki spor parkları arasında düzenlenen Spor Ligi, Şehit Erdem Özçelik Stadı’nda düzenlenen final programıyla son buldu. Bin 500 öğrencinin 6 farklı branşta katıldığı ligde dereceye giren sporcu ve takımlar, ödüllerini Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun elinden aldı.

"231 spor ligi müsabakası düzenledik"

Spor Ligi’ni 7 yıldır düzenlediklerini hatırlatan Başkan Kartoğlu, "Spor eğitimi verdiğimiz çocuklarımızı, 2014’ten bu yana Başakşehir Spor Ligi’nde buluşturuyoruz. Yarışma kültürü kazanmalarını sağlıyoruz. Yıl boyunca futbol, basketbol, tekvando, satranç, masa tenisi ve badminton olmak üzere 6 branşta 231 Spor Ligi müsabakası düzenledik. Çocuklarımız, bu turnuvalarda hem aldıkları eğitimleri müsabaka ortamında gösterme imkânı buldu hem de maç yapma alışkanlığı kazanarak eksik yanlarını tamamladı" diye konuştu.

"Her mahalleye bir spor parkı"

Başakşehir Spor Ligi’nde heyecanın 8 ay sürdüğüne dikkati çeken Kartoğlu, "Sadece dereceye girenleri değil, turnuvalarda yer alan tüm çocuklarımızı tebrik ediyorum. Kendine güvenen, çevresine saygılı ve değerlerine bağlı nesiller olarak yetişmeniz için var gücümüzle çalışıyoruz. Bunun için ‘Her mahalleye bir spor parkı’ sloganıyla tüm mahallelerimize yeni spor tesisleri kazandırdık" dedi.

"Erken yaşta spor alışkanlığı kazandırıyoruz"

Başakşehir Spor Ligi’ni çocukların spor yapma alışkanlığı kazanması amacıyla başlattıklarına işaret eden Yasin Kartoğlu, "Çok şükür, her yıl 1500 çocuk ve gencimizi Spor Ligimizde bir araya getiriyoruz. Çocuklarımıza bir yandan yarışma ve rekabet heyecanını diğer yandan da paylaşmanın ve dostluğun sevincini yaşatıyoruz. Spor parklarımızda genç yetenekler, geleceğin yıldızları ve şampiyon sporcuların yetiştiğini görmek bizleri ayrıca mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.