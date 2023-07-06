Kayseri Süper Amatör Küme takımlarından Başakpınarspor, yeni sezon için kadrosunu dört önemli isim ile güçlendirdi.

Süper Amatör Küme’de son iki sezondur Play-Out oynayarak ligde kalan ve sıkıntılı günler yaşayan Başakpınarspor, bu sezon işini sıkı tutuyor. Lacivert beyazlı takım Antrenör Orhan Uluçay ile anlaştıktan sonra tranfser çalışmalarına hız verdi. Başakpınarspor yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak için 4 önemli oyuncu ile anlaştı.

Konu ile ilgili olarak kulüpten yapılan açıklamada, “Yeni sezonda iddialı ve ses getiren bir ekip için imzalar atılmaya devam ediyor. Kayseri Amatör Milli Takım karmasında da yer almış olan Cüneyt Egemen Karagöz ve Said Emre Gündoğan ile Rafet Kayapınar ve Ozan Kaan Özdemir 2023-2024 sezonunda Başakpınarspor için ter dökecekler” denildi.