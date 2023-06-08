Başakpınarspor yeni sezon öncesi kadrosuna 2 yeni ismi dahil etti.

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Başakpınarspor dış transferde kadrosuna 2 yeni ismi kattı. Yeni sezonda iddialı bir kadro ile girmek isteyen mavi beyazlılar dış transferde geçen sezon Ürgüpspor forması giyen stoper Umut Tunç ve Kayserigücü FK forması giyen orta saha oyuncusu Buğra Kara’yı kadrosuna kattı.

Başakpınarspor Kulübünden yapılan açıklamada, “Yeni sezonda iddialı ve ses getiren bir ekip için ilk imzalar atıldı. Ürgüpspor’dan Umut Tunç ve Kayserigücü FK’dan Buğra Kara’yı kadromuzu kattık. Yeni sezonda Başakpınarspor için ter dökecekler, aramıza hoş geldiniz arkadaşlar, hayırlı uğurlu olsun” denildi.