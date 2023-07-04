Başakpınarspor tarafından dört farklı kategoride düzenlenecek yaz spor kursları için geri sayım başladı. Futbol için kayıtlar başlarken, diğer branşların başvuru tarihleri bu hafta açıklanacak.

Başakpınarspor Kulübü, mahallede yaşayan çocukların yaz tatillerini spor yaparak değerlendirmelerini, bunu yaparken de ilçe veya il merkezine kadar gitmemeleri için 4 branşta yaz spor okulu düzenliyor. Konu ile ilgili Başakpınarspor’dan yapılan açıklamada; “Kulübümüz, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Talas Belediyesi işbirliği ile düzenlenecek futbol, taekwondo, atletizim ve cimnastik kursları başlıyor. Futbol branşı kayıtları başladı. Kayıt yaptırmak isteyen velilerimiz kayıt formunu Osmanlı Evinden temin edip ilgili bölümleri doldurup çocuklar ile gönderebilir veya yine Osmanlı evine bırakabilirler. Futbol için kayıt yaptırmak isteyen 7-15 yaş arası tüm çocuklarımız velileri ve kimlikleri ile hazır bulunmaları gerekmektedir. Taekwondo, atletizm ve cimnastik kayıtları için ayrıca duyuru yapılacaktır” ifadeleri kullanıldı.