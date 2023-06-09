Başakpınarspor yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde transferde hız kesmiyor.

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Başakpınarspor, yeni sezona iddialı geliyor. Antrenör Orhan Uluçay’ın raporu istikametinde transferlerini sürdüren mavi beyazlılar kadrosuna 3 yeni ismi dâhil etti. Başakpınarspor, dış transferde geçen sezon Trend Gayrimenkulspor’da forma giyen Turgut Kıvrak, Kayserigücü FK forması giyen Ömer Ağırbaş ve Ürgüpspor forması giyen Onur Han Ünal’ı renklerine bağladı. Mavi beyazlılar kadrosuna ilk olarak Umut Tunç ve Buğra Kara’yı renklerine bağlamıştı. Yeni sezon öncesi 5 isim ile anlaşan Başakpınarspor’da transfer çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor.

Başakpınarspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Yeni sezonda Onurhan Ünal, Turgut Kıvrak ve Ömer Ağırbaş ile anlaşmış bulunuyoruz. 3 oyuncu yeni sezonda Başakpınarspor için ter dökecekler. Ailemize hoşgeldiniz, hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar" denildi.