Başakpınarspor Antrenörü Rasim Aykurt, ligde kalmanın sevinci yaşadıklarını söyledi.

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Başakpınarspor hafta sonu oynadığı Play-Out karşılaşmasında Özvatan Gençlikspor’u 1-0 mağlup ederek ligde kalmayı başardı. Bir sezonu kazasız, belasız tamamladıklarını ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ettiğini ifade eden Başakpınarspor Antrenörü Rasim Aykurt; “Başakpınarspor antrenörü olarak bütün sporcu kardeşlerimi cani gönülden tebrik ediyorum. Bu zorlu süreçte başkanıma, yöneticilerime ve bizleri her zaman destekleyen taraftarlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Yine bizleri bu zorlu virajda yalnız bırakmayan dostluklarını her zaman hem kalbi hem de fiili olarak gösteren İbrahim Yükseksöylemez hocama, Kubilay Babacan hocama, Orhan Uluçay hocama ve İsmail Okumuş hocama bizlere verdikleri desteklerden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. Kazasız belasız hemen hemen yarıda aldığım bir takımı ligde bırakarak sonlandırmış bulunuyorum. İnşallah yeni sezonda görüşmek üzere herkese sevgilerimi sunuyorum” dedi.