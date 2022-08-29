Talas Belediyesi, ilçenin kırsal mahallelerinde yürüttüğü çalışmalara aralıksız olarak devam ediyor. Bu çerçevede Başakpınar Mahallesinde bulunan ve toplamda 10 kilometre uzunluğunda olan arazi yollarında iyileştirme ve düzenleme yapıldı.

Talas Belediyesi, ilçenin kırsal mahallelerinde yürüttüğü çalışmalara aralıksız olarak devam ediyor. Bu çerçevede Başakpınar Mahallesinde bulunan ve toplamda 10 kilometre uzunluğunda olan arazi yollarında iyileştirme ve düzenleme yapıldı.

İş makineleri ile yürütülen çalışmalarda bir taraftan Çalıçukur Mevkine giden bağlantı yollarında genişletme ve düzenleme yapılırken bir taraftan da bozulan arazi yollarında iş makineleri ile düzeltme işlemleri gerçekleştirildi. Bölgede tarım ve hayvancılığa da katkı sağlayacak olan yeni yollar sayesinde tarım arazilerine ulaşım daha da kolaylaşmış oluyor. Böylece çiftçilerin biçerdöver, traktör gibi tarım araçlarını rahatlıkla arazilerine ulaştırılmalarına imkan sağlanmış oluyor.