Başakpınar Belediyespor, teknik direktör Rasim Aykurt ile anlaştı.
Başakpınar Belediyespor, teknik direktör Rasim Aykurt ile anlaştı.
Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu ekiplerinden Başakpınar Belediyespor’da yeni dönem başladı. Antrenör Mustafa Erdoğan ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrılmasının ardından Başakpınar Belediyespor tecrübeli isim Rasim Aykurt ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Ligde geride kalan 7 hafta sonunda 6 maça çıkan Başakpınar Belediyespor 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 5 puan topladı. Başakpınar Belediyespor’un yeni antrenörü Rasim Aykurt yeni takımıyla ilk maçına bu hafta sonu Kocasinan Şimşekspor karşısında çıkacak.
Başakpınar Belediyespor Kulübü’nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz A Takım Teknik Direktörlüğü için tecrübeli isim Rasim Aykurt ile anlaşmış bulunmaktayız. Hocamızın kulübümüzü her alanda hak ettiği yerlere getireceğine inancımız tamdır. İki taraf içinde hayırlı uğurlu olmasını temenni ederiz” denildi.
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