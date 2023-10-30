Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla Aydın Özel Başak Koleji’nde düzenlenen etkinlikle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gurur ve coşkuyla kutlandı.

Aydın önemli eğitim kurumlarından olan Aydın Özel Başak Koleji, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ile velilerinin katılımıyla 100. yıl kutlama etkinliği gerçekleştirdi. Kolej kampüsünde düzenlenen kutlama programında, günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmanın ardından Aydın Başak Koleji Kurucu Temsilcisi Alp Ayaydın, Cumhuriyetin 100. yılına ithafen konuşma gerçekleştirdi. Her Türk vatandaşının cumhuriyeti daha ileriye taşıma sorumluluğu olduğuna dikkat çeken Ayaydın; "Bugün burada, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yıl dönümünü coşku ve gurur içinde kutlamanın iftiharını yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin ilan edildiği 29 Ekim 1923 tarihi, medeniyetimizin dönüm noktalarından biridir. Bu özel günün anlamını kavramak ve Cumhuriyetimizin ne anlama geldiğini anlatmak için bir aradayız. 100 yıl önce savaşlarla harap olmuş, fakir düşmüş, enerji kaynaklarından yoksun imparatorluğun son derece kısıtlı insan kaynaklarını eğitim reformuyla harekete geçiren ve Müslüman ülkeler arasında öne çıkması, dünyanın en büyük ekonomileri arasına girmesi başta Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyet ve onu tamamlayan demokratik rejim sayesinde olmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu olarak, ’Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ ilkesini benimseyerek, Türk milletinin ulusal bağımsızlığı sağlamıştır. Cumhuriyet, demokrasi, özgürlük ve adaletin teminatıdır. Ama cumhuriyet aslında saydıklarımızdan çok daha fazlasıdır. Cumhuriyet, Isparta’nın köyünden bir çiftçi çocuğu olarak çıkıp bu ülkeyi yöneten çocuktur, kendi şirketini kuran, dünyayı sallayan girişimci bir Türk kadınıdır, Mardin’in ücra bir köşesinden 8 çocuklu bir ailenin çocuğu olarak çıkıp Nobel ödülü alan kişidir, sınıfta özgüvenle parmak kaldıran bir kız çocuğudur, kendi hayallerini kurma özgürlüğüne sahip olan herkestir. Cumhuriyet sizsiniz, biziz, hepimiz. Bugün, Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünde, bu değerlere sahip çıkma ve Cumhuriyetimizi daha da ileriye taşıma sorumluluğumuzu bir kez daha hatırlatıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, birlik ve beraberlik içinde daha aydınlık bir geleceğe doğru ilerlemeye devam edecektir. Atatürk’ün öğretilerine ve Cumhuriyetimizin temel değerlerine bağlılığımızı yineleyerek, daha aydınlık ve müreffeh bir Türkiye için el birliğiyle çalışmaya devam edelim. Ebedi güneşimizin aydınlattığı 100 yıllık medeniyet ormanımızda, 32 senelik bir çınar olarak, nice fidanlar yetiştirmek dileğiyle, iyi ki doğdun Cumhuriyet" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin bir destan olduğuna dikkat çeken öğrencilerin sunduğu şiirler ve oratoryolar ise büyük beğeni topladı. Hazırlanan gösteriler ile devam eden kutlama töreninde öğrencilerin sergilediği vals ve zeybek gösterisi ayakta alkışlandı. Cumhuriyetin 100. yılına ithafen 100 öğrenciden oluşan koro ile marşlar söylenirken ’100. yıl özel konseri’nde sahne alan genç müzisyen Doğukan Çimen, kutlama programını taçlandırdı.