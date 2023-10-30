Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yılı ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da coşkuyla kutlandı. Aydın’da çeşitli programlar düzenlenirken en renkli kutlamalardan bir Özel Başak Koleji’nde gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde başlayan etkinlikler geceye kadar devam etti.

Aydın Özel Başak Koleji’nin merkez kampusunda ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ortak kutlama yaptı. Öğrencilerle birlikte velilerin de katıldığı Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kortej yürüyüşü ile başladı. Günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmanın ardından Aydın Başak Koleji Kurucu Temsilcisi Alp Ayaydın, öğrenci ve velilere hitap etti. Öğrenci ve velilere ‘Ailemiz’ diye hitap eden Alp Ayaydın, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yıl dönümünü coşku ve gurur içinde kutlamanın iftiharını hep birlikte yaşadıklarını belirterek, 100 yıl önce ülkenin içinde bulunduğu zor günleri öğrencilere anlatıp bugünün kıymetinin bilinmesini istedi.

Aydın Başak Koleji Kurucu Temsilcisi Alp Ayaydın konuşmasında “Cumhuriyetimizin ilan edildiği 29 Ekim 1923 tarihi, medeniyetimizin dönüm noktalarından biridir. Bu özel günün anlamını kavramak ve Cumhuriyetimizin ne anlama geldiğini anlatmak için bir aradayız. 100 yıl önce savaşlarla harap olmuş, fakir düşmüş, enerji kaynaklarından yoksun imparatorluğun son derece kısıtlı insan kaynaklarını eğitim reformuyla harekete geçiren ve Müslüman ülkeler arasında öne çıkması, dünyanın en büyük ekonomileri arasına girmesi başta Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet ve onu tamamlayan demokratik rejim sayesinde olmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu olarak, ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ ilkesini benimseyerek, Türk milletinin kaderini eline almış ve ulusal bağımsızlığı sağlamıştır. Cumhuriyet, demokrasi, özgürlük ve adaletin teminatıdır. Ama Cumhuriyet aslında saydıklarımızdan çok daha fazlasıdır” diyerek herkesi Cumhuriyet’e sahip çıkmaya ve Türkiye Cumhuriyeti’ni birlik ve beraberlik içinde daha aydınlık bir geleceğe doğru ilerletmek için daha çok çalışmaya davet etti.

Yapılan konuşmaların ardından, halk oyunları ve dans gösterileri olmak üzere kutlama etkinlikleri çeşitli programlarla devam etti. Öğrencilerin okudukları şiirler ve oratoryo sunumları göz doldurdu.

100 Başaklıyla kurulan ve birbirinden güzel marşların yer aldığı müzik korosunun ardından Başak Koleji Merkez Kampusu’nda genç müzisyenler tarafından "100. Yıl özel konseri” verildi. Gün boyu devam eden kutlamalara öğrenciler kadar veliler de ilgi gösterdi.