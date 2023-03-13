Başak Koleji öğrencileri yarının liderleri olma yolunda ilerlerken, öğrenciler uluslararası yarışmada elde ettikleri dereceler ile gururlandırdı.

Dünyanın en büyük Destination Imagination Uluslararası yarışmasında ortaokul öğrencileri Irmak Karacan, Damla Ergün ve İpek Kılıç’tan oluşan ortaokul takımı DiTri, Scientific alanında dokuzuncu, Lise öğrencileri Asu Atalay, Eymen Bayram, Alper Yörükoğlu, İlkim Ekerol’dan oluşan lise takımı Firetan, Fineart alanında onuncu, Gülse Temiz.,Bülent Efe Ergenekon,Demir Mert, Sude Kulaksız, Onur Uğur, Sidar Çeler ve takım oluşan DiTales takımı scientific alanında dokuzuncu oldu.

Başak Koleji Anadolu Lisesi ve Başak Koleji Ortaokulu Firetan, DiTales, DiTri Takımları kendi görev ve seviyesinde dünyanın en büyük festivallerinden biri olan Destination Imagination (Problem Çözme) Ulusal Etkinliği’nde, 198 takım içerisinden, farklı kategorilerde dokuzuncu ve onuncu olarak büyük bir başarıya imza attı.

Başak Koleji’nden yapılan açıklamada, “Destination Imagination organizasyonunun, görev programına katılmış olan 1470’den fazla genç ve yetişkinin üzerinde olumlu etkisi oldu. Her yaştan öğrenci için hayal gücünden yeniliğe, süreci keşfetme ve kullanma fırsatları oluşturmaktadır. Firetan,DiTales,DiTri Takımları, takım çalışması ve problem çözme konusunda becerilerini kanıtlamıştır. Takım, gençlerin bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik uygulamalarının yanı sıra doğaçlama, tiyatro becerileri, yazı, proje yönetimi, iletişim, yenilikçilik, takım çalışması ve topluma hizmet alanlarında çalışmalar yapmasını sağlayan yedi ucu açık görevden biri olan “Scientific” ve “Fineart” görevlerinde sunumlarını sergilemişlerdir. Takım koordinatörü öğretmenimiz Nazan Acar ve takım kaptanları öğretmenlerimiz Serdar Öztürk, Ayşe Coşkun, Recep Tansu Çakır, Gamze Gürsoy’u ve öğrencilerimizi tebrik ederiz” denildi.