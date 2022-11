Aydın Özel Başak Koleji öğrencilerinin “Sence?” isimli temiz çevre eylem projesi dünyanın en önemli çevre programlarından olan “Learning About Forest (LEAF)” tarafından kabul edildi.

Günümüzün en büyük sorunlarından olan küresel ısınma ve küresel iklim değişikliğine karşı eylem planı hazırlayan Özel Başak Koleji, 28 ülkenin bağlı olduğu “Learning About Forest (LEAF) tarafından kabul edilen eylem planı ile farkındalık oluşturacak. Konu ile ilgili Özel Başak Koleji’nden yapılan açıklamada “Başak Koleji Kampüs Müdürü Pedagog Süleyman Çokay, erken yaşlarda doğa ile etkileşimin çocuğun sağlıklı gelişiminin yanı sıra doğaya karşı farkındalık, bağlılık ve ekolojik sorumluluğun gelişmesi açısından olumlu sonuçlara yol açtığını belirtti. Bu bilimsel gerçek ve günümüzün en büyük sorunlarından olan küresel ısınma, küresel iklim değişikliğine karşı farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını vurgulayan Çokay, dünyanın en önemli çevre programlarından olan Learning About Forest: LEAF) Okullarda Orman Programı çerçevesinde ilkokul öğrencilerimiz akademik danışmanlarımızla önemli bir etkinliğe imza attılar. Orijinal ismi “Learning About Forest: LEAF” olan Okullarda Orman Programı, Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (Foundation For Environmental Education- FEE) tarafından yürütülen, amacı orman ekosistemi ile ilgili bilginin ormanın içinde, ormanlara inceleme gezileri düzenleyerek arttırılması ve deneyimlerin uluslararası düzeyde paylaşılması olan bir çevre eğitim programıdır. Özel Başak Koleji, 28 ülkenin FEE’ye bağlı olarak yürütmekte olduğu bu programa İlkokul Öğretmeni Hatice Sabancı ve Proje Koordinatörü Nazan Acar liderliğinde 4. sınıf öğrencileriyle birlikte hazırladıkları eylem planlarıyla kabul edilmiştir. Bu proje çerçevesinde öğrencilerde temiz çevrenin önemini vurgulamak, kirliliğin önlenmesi adına yapabilecekleri adına farkındalık oluşturmak adına "Sence?" isimli sanat etkinliği düzenlenmiştir. Ayrıca Türkiye Çevre Eğitim Vakfı’nın (TÜRÇEV) Okullarda Orman Programı’na kabul edilen okulumuz 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dahilinde “Temiz Çevre Kirli Çevre” sanat etkinliğini gerçekleştirmiş bulunmaktadır. Etkinliğimizde orman timimiz okulumuz öğrencilerine geri dönüşüm malzemelerini kullanarak maketler tasarlayıp sunmuş, tohum topu yaptırmış, çevre sorunları hakkında sunumlar gerçekleştirmiştir” ifadeleri yer aldı.