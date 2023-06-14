Başak Koleji Ortaokul Korfbol Takımı okullar arası düzenlenen Türkiye Korfbol Şampiyonası Finalleri’nde oynadığı tüm maçları namağlup kazanarak Türkiye Şampiyonu oldu.

Aydın Başak Koleji Ortaokul Korfbol Takımı 8- 13 Haziran 2023 tarihleri arasında Kocaeli’de yapılan Türkiye Ortaokullarası Korfbol Şampiyonası Finalleri’nde oynadığı tüm maçları namağlup kazanarak büyük bir başarıya imza atıp Türkiye Şampiyonu oldu.

Başak Koleji’nden yapılan açıklamada, “Korfbol sporunda başarıya ulaşan sporcu öğrencilerimizi, antrenörleri Sertan Kamber ile öğretmenleri Derya Gül, Gülay Sarıtepe’yi kutluyor, bizlere yaşattıkları gururdan dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz” denildi.

Başak Koleji Kampüs Müdürü Süleyman Çokay ise yapmış olduğu açıklamada “Çok yönlülüğü de ortaya koyan gerçek bir takım oyununu öğrencilerimiz sergilemiştir. Başak Eğitim Kurumları olarak K12 seviyesinde çıkış noktamız, çocuklarımızın spor yoluyla gerçek dünya değerlerine ve farklı duyarlılıklara sahip çıkmalarını sağlamaktır. Bu yolla öğrencilerimizin sosyal ve duygusal gelişimlerini destekliyoruz. Bu büyük başarının Aydın’ımız için hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.