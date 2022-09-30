Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Aydın Şube Temsilcisi, Başak Koleji Kampüs Müdürü Süleyman Çokay, 30 Eylül Ulusal Psikolojik Danışmanlar günü ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Aydın Şube Temsilcisi, Başak Koleji Kampüs Müdürü Süleyman Çokay, 30 Eylül Ulusal Psikolojik Danışmanlar günü ile ilgili açıklamalarda bulundu.

“Ruh sağlığı, eğitim, sosyal hizmet gibi insana hizmet noktasında bize ihtiyaç olan her alanda olmaya devam edeceğiz diyen Başak Koleji Kampüs Müdürü Süleyman Çokay, “Psikolojik Danışman iş sağlığı ve güvenliği, çevre koruma ve kalite gereklilikleri çerçevesinde, çocukluktan yaşlılığa değin farklı yaşam dönemlerindeki bireylerin eğitsel, mesleki, kişisel ve sosyal gelişim alanlarında ve uyum konularında yardımcı olmak amacıyla bireyle veya grupla psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri sunan nitelikli kişidir. Ülkemizde Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) hizmetlerinin 70 yılı aşkın bir geçmişi bulunmaktadır. 1950’li yıllarda kavram olarak Türk Eğitim Sistemine giren Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinin, günümüzde eğitim, adalet, sağlık, endüstri, insan kaynakları gibi birçok çalışma alanı olup bu alanların sayısı giderek artmaktadır” dedi.

PDR Derneği olarak çalışmalarına devam ettiklerini belirten Çokay, “Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında çalışanlar arasında birlik, beraberlik ve mesleki dayanışma sağlayarak, Psikolojik Danışma ve Rehberlik biliminin ve mesleğinin ülkemizde gelişmesini sağlamak, Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında çalışanların, sosyal, bilimsel, mesleki ve kültürel yönden gelişmelerine yardım etmek, mesleğin üyelerinin haklarını korumak ve savunmak amaçlarına yönelik olarak 03.07.1989 tarihinde Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği (Türk PDR Der) Kurulmuştur. Psikolojik Danışmanların mesleki çatı örgütü olan derneğimiz 78 il, 250 İlçe Teşkilatı, asıl ve fahri 23 bin üyesi, PDR Lisans programı bulunan 91 üniversitede Psikolojik Danışman Öğrenci Konseyi (PDOK) bünyesinde 750 üniversite ve sınıf temsilcisi ile faaliyetlerine devam etmektedir” diye konuştu.

25 PDR öğrencisinin lisans eğitimini sürdürdüğünü açıklayan Çokay, “Mesleki standart ve yeterlilikler açısından YÖK Çerçeve programında sağlık ve sosyal hizmet alanında sınıflandırılan, Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı başta olmak üzere farklı kamu/özel kurum ve kuruluşlarda, Asdep, PİKTES gibi projelerde, psikolojik danışman/pedagog/klinik psikolog/rehber öğretmen gibi farklı kadrolarda çalışan yaklaşık 70 bin PDR lisans mezunu Psikolojik Danışman bulunmaktadır. Üniversitelerde ise alanda yetişmiş 1000 kadar akademisyen bulunmakta ve 25.000 civarında PDR öğrencimiz lisans eğitimini sürdürmektedir” dedi.

Çokay sözlerine “Mesleğimizin ulusal düzeyde tanıtımı, hizmetin verildiği kurum ve kuruluşlar ile hizmet alanlara yönelik meslek farkındalığının sağlanması, eğitim, sağlık, insan kaynakları başta olmak üzere birçok hizmet kolunda çalışma yapan meslektaşlarımızın meslek bilincini arttırmak, mesleki motivasyonlarını sürekli kılmak ve mesleğimizin ülkemiz ve insanlarımız için önemine dikkat çekmek amacıyla Psikolojik Danışman meslek grubunun çatı meslek örgütü Türk PDR Derneği’nin ilk genel kurul tarihi olan 30 Eylül 1989 gününe atfen 2020 yılından itibaren her yıl 30 Eylül günü, Ulusal Psikolojik Danışmanlar günü olarak tüm yurtta kutlanmaktadır” diyerek son verdi.