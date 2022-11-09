Ataşehir’de geçtiğimiz yıl Can Göktuğ Boz tarafından uğradığı samuray kılıçlı saldırı sonucu hayatını kaybeden mimar Başak Cengiz, ölümünün 1’inci yıldönümünde, adının verildiği ‘Başak Cengiz Sokağı’nda anıldı. Başak Cengiz için sokağa karanfillerin bırakıldığı anma etkinliğinde anne Seyhan Cengiz gözyaşlarına boğuldu.

Ataşehir’de geçtiğimiz yıl Can Göktuğ Boz tarafından uğradığı samuray kılıçlı saldırı sonucu hayatını kaybeden mimar Başak Cengiz, ölümünün 1’inci yıldönümünde, adının verildiği ‘Başak Cengiz Sokağı’nda anıldı. Başak Cengiz için sokağa karanfillerin bırakıldığı anma etkinliğinde anne Seyhan Cengiz gözyaşlarına boğuldu.

Ataşehir’de 2021 yılının Kasım ayında yaşanan olayda, yolda yürüyen mimar Başak Cengiz, kendisine samuray kılıcı ile saldıran Can Göktuğ Boz tarafından sokak ortasında öldürüldü. Türkiye’yi yasa boğan cinayetin yaşandığı Karanfil Sokak’ın adı, geçtiğimiz Nisan ayında ‘Başak Cengiz Sokağı’ olarak değiştirilerek Başak Cengiz’in adı sokakta yaşatılmaya başlandı.

Olayın üstünden 1 yıl geçmesi nedeniyle mimar Başak Cengiz, öldürüldüğü ‘Başak Cengiz Sokağı’nda anıldı. Anma etkinliğine Başak Cengiz’in annesi Beyhan Cengiz, babası Avni Cengiz, avukatı Mustafa Tırtır, AK Parti Ataşehir Belediyesi Meclis Üyesi Esma Ersin ile Cengiz’in sevenleri ve yakınları ile kadın vatandaşlar katıldı. Kadınlar, Başak Cengiz’in katledildiği yere karanfiller bıraktı. Anne Beyhan Cengiz anma etkinliğinde gözyaşlarına boğuldu.

“Başak Cengiz’in kucağını dualarla dolduracağınıza inanıyorum”

Anne Beyhan Cengiz, “Kalbimin acıdan nasıl çırpındığını, damarlarımdaki kanın organlarıma acıyı nasıl taşıdığını, bu acıyla dimdik nasıl durduğumu göstermek isterdim. Hamdolsun ki bu acıyla beni yalnız bırakmadınız. Her daim yanımda oldunuz. Ayrıca yanımda olan şiirler yazan bütün şairlerimize, sanatçılarımıza, yanımda olan bütün misafirlerimize, program yapıp haber yapan bütün kanallara, hepinize teşekkür ederim. Başak Cengiz unutulmayacak. Başak Cengiz’in kucağını dualarla dolduracağınıza inanıyor, sizlerden dua bekliyorum” dedi.

“Başak unutulmaz”

Sokağın adının değiştirilmesi hakkında konuşan Baba Avni Cengiz, “Sağ olsun Esma hanım teklif verdi. Bütün meclis üyeleri onayladı. Hepsine teşekkür ederim. Başak unutulmuyor, unutulmaz” dedi.

AK Parti Ataşehir Belediyesi Meclis Üyesi Esma Ersin, “Bugün günlerden Başak Cengiz. 1 yıl önce vahim olay tam bu noktada gerçekleştirildi. Bu gün günlerden kadına şiddetin günü. Ataşehir Kadın Kolları olarak, Ataşehir Meclis üyesi olarak kadın cinayetlerinin son bulması için buradayız. Sokağa ismi verilmesi için mücadele verdik. 1 yıla yakındır sokağın ismi Başak Cengiz olarak kaldı. Dilerim ki bu cinayetler son bulur” dedi.