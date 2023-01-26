Medline Adana Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Onur Akpınar, baş dönmelerinin önemli bir hastalığın habercisi olabileceğini ve bu nedenle altta yatan nedenin mutlaka belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Medline Adana Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Onur Akpınar, baş dönmelerinin önemli bir hastalığın habercisi olabileceğini ve bu nedenle altta yatan nedenin mutlaka belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Onur Akpınar, baş dönmesi ve bayılmanın kalp hastalıklarını işaret edebilme ihtimalin olduğunu belirterek bilgiler verdi.

Baş dönmelerinin bazen uzun sürdüğünü ve saatlerce hatta günlerce devam edebileceğine değinen Prof. Dr. Akpınar“Uzun süreli, aralıksız devam eden baş dönmesi şikayeti yaşam kalitesini bozduğu için genellikle hastalar bir doktora başvururlar. Bu tür şikayetler genellikle kulakta denge organı veya beyin hastalıkları ile ilişkilidir ve nadiren kalp ile ilgili sorunlara bağlıdır. Baş dönmesi eğer çok kısa sürerse, hastalar bu durumu bayılır gibi olma ya da fenalaşma hissi şeklinde tarif ederler. Bu tür baş dönmeleri ise hastalar tarafından genellikle önemsiz bir durum olarak algılanır ve genellikle bir doktora başvurmazlar. Ancak bu şikayetler önemli bir kalp hastalığının ilk işareti de olabilir” dedi.

Aritmi kalbin kasılmasını etkiliyor

Aritmi yani kalpte ritim bozukluğunun kalp atımlarının düzensiz hale gelmesi olarak açıklayan Prof. Dr. Akpınar, “Hastalar bunu genellikle çarpıntı şeklinde hissederken, bazı hastalar ritim problemi sırasında baş dönmesi ve fenalık hissi de yaşarlar. Kalp ritminin çok hızlı veya yavaş olması kalbin etkili kasılmasını engelleyerek tansiyonu düşürür. Bu durum ise beyne yeteri kadar kan gitmesini zorlaştırır. Buna bağlı olarak hastalarda baş dönmesi hatta bayılma görülebilir. Aritmiler genellikle zararsızdır. Ancak nadiren de olsa hayati tehlikeye de yol açabilir” diye konuştu.

Kalp yetmezliği olan hastalar etkileniyor

Ender görülen ancak yüksek öneme sahip bazı ritim problemlerinin ise hastalarda sadece baş dönmesi ve bayılmaya sebep olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Akpınar, , “Aslında bu şikayet kalp durmasının tek nedeni de olabilir. Sorun, birden fazla damar tıkanıklığı olan kalp yetmezliği hastalarında daha sık görülmekle beraber tamamen normal kişilerde de yaşanabilir fakat genellikle kısa sürer. Kalbin aniden durmasına bağlı olarak beynine kan gitmeyen kişi bu süre zarfında kendinden geçerek bayılabilir. Bu tür şikayetlerin ciddiye alınmaması halinde ilerleyen dönemlerde aniden gerçekleşen ölümler yaşanabilir” ifadelerini kullandı.

Tansiyondaki ani değişimler önemli

Bir başka baş dönmesi sebebinin ise kan basıncının (tansiyon) aniden düşmesi veya yükselmesi olduğunu kaydeden Akpınar, “Hastaların kullandığı tansiyon ilaçlarının fazla gelmesi nedeniyle kan basıncı düşüklüğü yaşanabilir. Bunun yanı sıra ani gelişen kan basıncı yükselmeleri de hastalarda baş dönmesine neden olabilir. Sorun yaşanırken ölçülen tansiyon ve kalp hızı durum değerlendirmesi açısından çok önemlidir. Sonuçlar normal ise bu şikayetin kalp hastalıkları ile ilgili olmadığı düşünülür. Eğer çok yüksek bir kalp hızı veya düzensiz kalp atışları varsa ya da kalp hızı çok yavaş ise mutlaka bir kardiyoloji uzmanına başvurmak gerekir. Yine baş dönmesi sırasında çekilecek kalp grafiği (EKG) hastalığın tanısını koyma açısından değerlidir. Özellikle eforla birlikte görülen baş dönmesi şikayetleri ise akla ilk olarak kalp ile ilgili problemleri getirir. Hasta yürüdüğü zaman baş dönmesinden şikayet ediyorsa, kalp ritmi doktor tarafından mutlaka değerlendirilmelidir. Yine efor beraberinde çarpıntı ve göğüs ağrısı da varsa vakit kaybetmeden uzman bir doktora başvurulmalıdır. Halk arasında ‘şah damarları’ olarak bilinen karotis arterlerindeki daralma veya tıkanma da yine baş dönmesi, göz kararması, kısa süreli konuşma veya görme bozuklukları gibi yakınmalara neden olabilir. Damarlardaki ciddi daralmalar veya gelişebilen pıhtılar ani ölümlere veya kalıcı felce neden olabilir. Söz konusu sorunları yaşayanların uzman bir doktora başvurmaları hayati derecede önemlidir”şeklinde konuştu.

Basit yaşam değişiklikleri sorunu çözebiliyor

Toplumda oldukça sık görülen ve ‘vazovagal senkop’ ya da ‘ortostatik hipotansiyon’ olarak bilinen, ani gelişen, kısa süreli baş dönmesi ve bayılmalara yol açan rahatsızlıkta ise kalpte herhangi bir problem olmadığını dile getiren Akpınar, “Sorun, kişide normal işlemeyen refleks mekanizmaları yüzünden gelişen tansiyon ve nabız düşmesidir. Birden ayağa kalkınca veya uzun süre ayakta durunca ortaya çıkan baş dönmesi nadiren bayılmalara neden olur. Özellikle sıvı kaybının fazla olduğu yaz aylarında şikâyetler artar. Bazen stres ve kullanılan ilaçlar bu hastalığa neden olabilir. Bu sorun genellikle tedavi gerektirmeyen ve basit hayat şekli değişiklikleri ile düzeltilebilen bir baş dönmesi sebebidir” diyerek sözlerini tamamladı.