Memorial Kayseri Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Nurhan Yılmaz dünyada en sık görülen sağlık probleminin baş ağrısı olduğunu söyleyerek, "Baş ağrılarının yüzde 90 sebebi primer ve migren baş ağrılarıdır" dedi.

Dünyada en sık görülen sağlık probleminin baş ağrısı olduğunu söyleyen Nöroloji Uzmanı Dr. Nurhan Yılmaz, "Her insan hayatının bir döneminde mutlaka baş ağrısıyla karşılaşmıştır. Gerek ülkemizde gerek de dünyada en sık görülen sağlık problemi baş ağrısıdır. Bu yüzden oldukça önemlidir. Bu baş ağrısı kişinin günlük yaşantısını etkileyecek kadar şiddetli de olabilir. Baş ağrısının birçok sebebi bulunmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından da baş ağrısı sınıflandırılmasında 14 ana başlık belirlenmiştir. En sık olarak görülen ağrıların yüzde 90 sebebi de primer baş ağrıları dediğimiz baş ağrısı ve migren baş ağrısıdır. Baş ağrısı nereden kaynaklanır baş ağrısının sebepleri nelerdir kısaca ondan bahsetmek istiyorum. Beyin dokusu yapısı gereği ağrıyı duyarlı bir yapı değildir. Ancak etrafını saran dokular ağrıya duyarlı olduğu için kafamızın yani beynimizin etrafındaki olayların beynimizin etrafındaki bütün yapılardaki patolojiler baş ağrısına sebep olabilir. Bu yapılar beyin zarı, beyni besleyen atardamarlar, toplardamarlar, göz, kulak, burun, sinüsler, diş etleri kafamızın etrafını saran kas dokusu, sırt ve boyun kasları ile ilgili bütün patolojilerde baş ağrısını görürüz. Baş ağrısının yüzde 90 sebebine birincil baş ağrıları demiştik. Bu baş ağrılarında en sık görülen baş ağrısı gerilim tip baş ağrısıdır. Kadınlarda erkeklere göre daha fazla görülür. En sık sebebi de kaygı anksiyete ve strestir. Genellikle tüm başı saran, sıkıştırıcı vasıfta olan, 10-15 dakikadan tüm güne kadar sürebilen hafif şiddetle bulantı kusmanın olmadığı ışık ve ses hassasiyetlerini çok beklemediğimiz baş ağrılarıdır. Birincil baş ağrıları arasında ikinci en sık gördüğümüz migren baş ağrısıdır. Migren baş ağrısı, çocuklarda da görülebilir. Çocukluk döneminde kız ve erkek çocuklarda eşit miktarda görünürken, ilerleyen yaşlarda yani ergenlikten sonra kadınlarda erkeklerden daha fazla görülür. Genelde tek taraflı, zonklayıcı vasıfta, şiddetli bir baş ağrısıdır. Bulantı kusma eşlik edebilir. Işık ve ses hassasiyeti vardır ve kişinin günlük yaşantısını etkiler. Fiziksel aktiviteyle artar ve genetiksel yatkınlık çok fazladır" dedi.

"Erkeklerde daha fazla görülür"

Dr. Nurhan Yılmaz, baş ağrısı tedavilerinin kişiye özel olduğunu söyleyerek, "3’ncü gördüğümüz birincil baş ağrısı küme baş ağrısıdır. Bunu daha nadir görüyoruz. Erkeklerde daha fazla görünür. Genelde 15 dakika ile 3 saat arasında görülebilir. En bilinen özelliği gece uykudan uyandıran çok şiddetli baş ağrısı olmasıdır ve buna eşlik eden tek taraflı gözde kızarma, yaşarma, akma, göz bebeğinde küçülme, göz kapağının düşmesi, terleme bozukluğu eşlik eder. İkincil boş ağırlığı çok önemli tabii ki. Birincil baş ağrılarının tanısını zaten biz genelde hastanın anlattıklarıyla ağrının karakterini, yerini, süresine, sıklığına ve eşlik eden teşhislere göre birincil baş ağrılarının hangisini içerdiğini, hangisi olduğunu biliyoruz. Fakat ikincil baş ağrıları dediğim gibi beynin etrafını saran bütün o yani saran bütün yapılardan kaynaklanabilir. Şu dönemde çok sık gördüğümüz şey enfeksiyonlar. Yani gözle ilgili enfeksiyonlar, kulakla ilgili enfeksiyonlar, sinüs enfeksiyonları en sık gördüğümüz baş ağrısı sebepleridir. Yine gözle ilgili kırma kusurları, glokom baş ağrılarının sık sebeplerinden. Demin de bahsettiğim gibi beyin zarıyla ilgili bütün patolojilerde bu enfeksiyonla da olabilir. Baş ağrısıyla kişi başvurabilir aynı zamanda beyin atar damarları ve toplar damarları ile ilgili problemler de baş ağrısı olabilir. Buna örnek verirsek anevrizmalar da beynim toplar damarları tıkanıklığında yine beyin arter büyük damarlarının yırtılmasında da biz baş ağrısını görmekteyiz. İlaçlara bağlı baş ağrıları olur. Aşırı ilaç kullanımı ile özellikle bu ilaç grubu da genelde ağrı kesiciler olur ve aşırı ağrı kesici kullanımı da paradoksal olarak baş ağrısını tetikleyebilir. Aynı zamanda hormon ilaçları da tetikleyebilir baş ağrısını. Hipertansiyonda baş ağrısını çok sık görüyoruz. Baş ağrısının tedavisi kişiye göre eşlik eden faktörlere göre, sebeplerine göre baş ağrılarının tedavisini kişiye özel düzenliyoruz. Fakat kişi ne yapabilir baş ağrısını minimalize etmek için dersek bol sıvı tüketimi çok önemli. Düzenli uyku çok önemli. Stres ve kaygıdan durmamız gerekiyor. Magnezyum ve B vitamini takviyesi uyguluyoruz hastalarımıza. Yine hazır gıdaların tüketilmesini önermiyoruz. Eğer kişinin bir gıdaya karşı intoleransı varsa hassasiyeti varsa o gıdaları almasını önermiyoruz. Yüksek histamin içeren sistemler baş ağrısını tetikleyebiliyor. Bunlar nelerdir dersek, salam, sosis, süt ürünleri, hazır yoğurtlar bunlar baş ağrıları etkileyebilir. Bunlardan olabildiğince paketli gıdalardan baş ağrısı olanların uzak durmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Hangi hastanın acile başvurduğu önemli"

Acil servislere en çok başvurulan sağlık sorununun baş ağrısı olduğunu söyleyen Yılmaz, "Tabii bizim için baş ağrısında hangi hasta acile başvurmalı kısmı da önemli. Çünkü söylediğim gibi baş ağrıları çok sık görülen rahatsızlıklar ve acillerde de en sık başvuru sebeplerinden birisidir. Eğer kişi her zamankinden farklı bir baş ağrısı yaşıyorsa, çok şiddetli bir baş ağrısı yaşıyorsa, bulantı olmadan kusma eşlik ediyorsa, eşlik eden nörolojik teşhisler varsa, hasta çift görmeye başladıysa, bulanık görmeye başladıysa, güçsüzlüğü geliştiyse ve önemli bilinç kaybı da varsa hastada acil olarak hemen bir sağlık kuruluşuna başvurması gerekiyor" diye konuştu.