Bursa’da 400 çalışanın bulunduğu tekstil firmasında iş akitlerine son verilen 9 işçinin fabrikanın önündeki alanda eylem esnasında kimyasal madde ile zehirlenmeye çalışıldığı iddiası fabrika yönetimi tarafından sert bir dille yalanlandı.

Bursa’da 400 çalışanın bulunduğu tekstil firmasında iş akitlerine son verilen 9 işçinin fabrikanın önündeki alanda eylem esnasında kimyasal madde ile zehirlenmeye çalışıldığı iddiası fabrika yönetimi tarafından sert bir dille yalanlandı.

Barutçu Tekstil tarafından yapılan açıklamada, "Öncelikle altını çizmek isteriz ki anayasal hak olan sendika hakkına saygılıyız. Mesnetsiz iddialar ve haksız girişimlerle markamız üzerinde ‘zehirleme’ iddiası ile kamuoyu baskısı kurulmaya çalışılmaktadır. Servis edilen asılsız haberler, belli bir basın grubu tarafından, Barutçu Tekstil ile ilişkilendirilerek kamuoyuna sunulmuştur. Ortaya atılan bu maksatlı iddiaların en başında, Barutçu Tekstil çalışanlarının, sendika talep ettikleri için işten çıkarıldıkları iddiası gelmektedir. Bu iddia tamamıyla asılsızdır.

2022 yılından itibaren ülkemizin de içinden geçtiği öngörülemeyen ekonomik şartlarla birlikte artan maliyetleri yönetebilme adına küçülme kararı alınarak 204 çalışma arkadaşımızın tüm yasal hakları taraflarına ödeyerek iş akitleri sonlandırılmıştır. 32 yıllık iş hayatımız süresince birlikte yol yürüdüğümüz, kimi zaman yollarımızı ayırmak durumunda kaldığımız tek bir arkadaşımız mağdur edilmemiş, tek bir çalışanımızla ters düşülmemiştir. Sendikal hak adı altında eylem yapan kişiler iş sözleşmeleri sonlandırılan 204 arkadaşımızdan sadece 9’udur. Talepleri sendikal hak değil, işyerine kabul edilmelerini sağlayabilmektir. Haksız iddiaları sosyal medya aracılığıyla yaymaya çalışarak tertemiz bir ticaret ahlakı ve mazisi olan, ülke ekonomisine ve istihdama katkıyı görev edinmiş firmamızın adının lekelenmesine izin vermeyeceğimizin ve bu çerçevede tüm yasal hakların kullanılacağının bilinmesi isteriz" denildi.

Fabrika önünde gösteri yapan, iş akitleri sondarılan 9 eski çalışanın iddia ettiği hususların karalamadan ibaret olduğu hatırlatılarak şöyle denildi: "Bizi zehirlemeye çalıştılar’ iddiası ne akıllara, ne vicdanlara sığmayacak açık bir provokasyondur. AFAD personeli tarafında tutulan tutanak ve Adli Tıp Kurumu raporu haksız isnatların temelsiz olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Öte yandan zehirlendiklerini iddia eden eylemciler ertesi gün yine kaldıkları yerden fabrika önünde müzik eşliğinde halaylar çekerek eylemlerine devam etmişlerdir. Bilinmelidir ki Barutçu Tekstil’de grev yoktur. Grev vardır diyerek, algı oluşturup, karalama kampanyası ile dünya tekstil sektöründe imtiyazlı bir konuma sahip, 40 ülkeye ihracat yapan firmamızın itibar kaybetmesini hedefleyen eylemlerle karşı karşıyayız. İnsan odaklı ve çevreye duyarlı, sürdürülebilirlik ilkesi ile üretim yaparak, uluslararası kuruluşlar tarafında denetlenen, bu toprakların markası Barutçu Tekstil ile ilgili ortaya atılan asılsız ve gerçeği yansıtmayan iddialara itibar edilmemesi gerektiğini kamuoyuna hatırlatır, saygılarımızı sunarız”