Bartın Üniversitesinin (BARÜ) verimlilik alanında uygulamaya koyarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ödüllendirilen Akıllı Lojistik Yönetim Sistemi (ALYS) Projesi düzenlenen çevrim içi toplantıda tanıtıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından “Verimlilik Proje Ödülleri Sanal Konferansı” gerçekleştirildi. Konferansta, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verimlilik uygulamalarının toplumun her kesiminde bilinmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik olarak düzenlenen 8. Verimlilik Proje Ödül Töreninde dereceye giren projeler tanıtıldı.

Toplantıda 593 proje başvurusu arasından yapılan değerlendirmeyle Kamu Kategorisinde ikincilik ödülü almaya hak kazanan Bartın Üniversitesinin (BARÜ) Akıllı Lojistik Yönetim Sistemi (ALYS) Projesi hakkında da bilgiler verildi.

“Akıllı sistemle parçalara ayrılmış depoları sanal ortamda birleştirdik”

Konferansta söz alan BARÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Said Ceyhan, makine öğrenmesi algoritmaları ve stok optimizasyon modüllerinin entegrasyonuyla birbirini besleyen 17 modülü birleştiren bir yapı kurduklarını söyledi.

Kaynakların ekonomik, etkin ve verimli kullanılmasının önemine vurgu yapan Ceyhan, “Hayata geçirdiğimiz akıllı sistemle parçalara ayrılmış depoları sanal ortamda birleştirdik ve otonom bir sistem kurduk. Tam ve doğru veriye ulaşılması, hızlı hareket edilmesi ve adil bir dağılım sağlanması noktalarında önemli mesafe kat ettik. Bütçe İzleme Sistemi modülünü geliştirerek genel bütçe dengesine katkıda bulunduk. Algoritmalar aracılığıyla stok yönetimi ve maliyetlerde optimizasyon sağladık” diye konuştu.

“Birçok kurumlardan sistemin kullanılmasına yönelik talepler var”

Ceyhan, proje ile yaklaşık 22 milyon Türk Lirasına yakın bir verimlilik sağladıklarını da vurgulayarak “Uzun soluklu çalışmaların ardından hayata geçirdiğimiz sistemle kısa zamanda büyük verimlilik sağladık. Sadece maddi olarak değil aynı zamanda depo, insan kaynağı ve zaman konularında da önemli kazanımlar elde ettik. Kurduğumuz akıllı sistemle ilgili farklı kurumlarımızdan çok sayıda talep alıyor olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

“Yenilikçi teknolojilerle verimlilik artışına odaklandık”

Üniversite olarak hedeflerinin geleceğe değer katmak olduğunu kaydeden BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise “Üreten Üniversite misyonuna uygun olarak akıllı teknolojilere odaklandık ve verimlilik alanında önemli bir projeyi daha hayata geçirdik. Üretmek kadar verimliliğin de öneminin giderek arttığı günümüzde kurduğumuz akıllı sistemle kaynakların en etkili şekilde kullanılmasını hedefledik. Bu yönde tüm paydaşlarımızla birlikte yarınlarımıza daha yaşanabilir bir dünya bırakmak istiyoruz. Bu düşüncelerle verimlilik bilincinin ülke çapında yaygınlaştırılması noktasındaki değerli katkıları için Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank ile Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürümüz Prof. Dr. Sayın İlker Murat Ar’a teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca geleceğe olan yürüyüşümüzde bizleri hep daha iyisi için teşvik eden YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Erol Özvar ile YÖK üyelerimize teşekkür ederim. ‘Birlikte Başarıyor’ anlayışıyla projenin hazırlanmasından uygulanmasına kadar büyük emekler veren Genel Sekreterimiz Doç. Dr. Said Ceyhan ile gayretleri için akademik ve idari tüm insan kaynağımızı yürekten tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 8. Verimlilik Proje Ödülleri

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verimlilik uygulamalarının toplumun her kesiminde bilinmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik olarak düzenlenen 8. Verimlilik Proje Ödüllerinin kazananları 2022 Aralık’taki törende açıklanmıştı. 2014 yılından bu yana gerçekleştirilen ödül programında 2022 yılında rekor sayıda başvuru yapılmış, 593 proje 126 bağımsız değerlendirici tarafından 34 ilde yerinde incelenmişti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla Aydın’da gerçekleştirilen törende, BARÜ’ye Akıllı Lojistik Yönetim Sistemi (ALYS) Projesi ile Kamu Kategorisinde ikincilik ödülü verilmişti.