Bartın Üniversitesi (BARÜ) nitelikli bilimsel araştırma ve çalışmalarıyla University Ranking by Academic Performance (URAP) tarafından açıklanan ‘Türkiye Üniversiteler Sıralaması’ndaki yükselişini sürdürdü.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik Enstitüsü bünyesinde faaliyet gösteren University Ranking By Academic Performance (URAP) tarafından 2024-2025 Türkiye Sıralaması açıklandı. Bu yıl Türkiye’den 190 yükseköğretim kurumunun değerlendirildiği sıralamada; makale, atıf, bilimsel doküman, doktora, öğretim üyesi/öğrenci, uluslararası iş birliği, yurt içi iş birliği ve TÜBİTAK proje göstergeleri dikkate alındı.

BARÜ’de hedef: Sürekli İyileştirme

URAP Türkiye Sıralamasına göre BARÜ, sürdürülebilir bir performans göstererek Tüm Üniversiteler Sıralamasında bir önceki yıla göre 3 basamak, Devlet Üniversiteleri Sıralamasında ise 4 basamak yükselmeyi başardı. Bu yıl

sıralamaya giren 117 yükseköğretim kurumunu geride bırakan BARÜ, Tüm Üniversiteler Sıralamasında 73’üncü ve Devlet Üniversiteleri Sıralamasında ise 57’nci sıraya yerleşti. Nitelikli bilimsel araştırma ve çalışmalarıyla öne çıkan BARÜ; Tıp Fakültesi Olmayan Üniversiteler Sıralamasında 19’uncu, 2000 Yılından Sonra Kurulan Üniversiteler Sıralamasında ise 24’üncü sırada yer aldı.

Tüm üniversiteler sıralamasında 6 yılda 23 basamak yükseldi

BARÜ, sıralamaya giren üniversite sayısındaki artışa rağmen 6 yılda 23 basamak yükseldi. BARÜ; 2023 yılında 190 üniversite arasından 76’ncı, 2022 yılında 184 üniversite arasından 84’üncü, 2021 yılında 179 üniversite arasından 90’ıncı, 2020 yılında 166 üniversite arasından 91’inci ve 2019 yılında ise yine 166 üniversite arasından 96’ncı sırada yer alıyordu. Öte yandan BARÜ, 2019-2020 URAP Türkiye Sıralamasında devlet üniversiteleri arasındaki yerini de 6 yılda 21 basamak yukarıya taşımayı başardı.

Araştırma kalitesindeki başarılar URAP sıralamalarında öne çıktı

Tematik sıralamalarda da yükselişini sürdüren BARÜ, “Atıf Puan Sıralaması”nda 36’ncı, “Makale Puan Sıralaması”nda 54’üncü, “Uluslararası İş Birliği Sıralaması”nda 57’nci, “Yurt İçi İş Birliği Sıralaması”nda 63’üncü, “Bilimsel Doküman Sıralaması”nda 66’ncı, “TÜBİTAK Proje Sıralaması”nda 72’nci, “Öğretim Üyesi/Öğrenci Sıralaması”nda 86’ncı ve “Doktora Puanı Sıralaması”nda ise 141’inci sırada yer aldı. 7 alt alanda yükseliş kaydeden BARÜ, 6 yılda araştırma kalitesinin iki önemli göstergesi olan “Atıf Puan Sıralaması”nda 59 basamak ve “Makale Puan Sıralaması”nda ise 14 basamak çıkarak önemli bir başarı elde etti.

BARÜ; Tıp Fakültesi Olmayan Üniversiteler “Makale Puan Sıralaması”nda 14’üncü, “Atıf Puan Sıralaması”nda 12’nci basamakta yer alırken; 2000 Yılından Sonra Kurulan Üniversiteler “Makale Puan Sıralaması”nda 18’inci, “Atıf Puan Sıralaması”nda 8’inci sırada yer alarak sürdürülebilir yükselişini devam ettirdi.

BARÜ’nün başarıları THE 2025 Dünya Üniversite Sıralamasına yansımıştı

BARÜ, dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer alma hedefiyle yürüttüğü çalışmalar neticesinde sürdürülebilir başarısını uluslararası değerlendirme kuruluşlarının listelerinde yer alarak sürdürmüştü. Geçtiğimiz günlerde açıklanan THE 2025 Dünya Üniversite Sıralamasında ‘Araştırma Kalitesi’ kategorisinde dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında 455’inci sıraya yerleşen BARÜ, geçtiğimiz yıl ilk defa girdiği 2024 listesine kıyasla bu yıl başarısını artırarak 108 üniversiteyi daha geride bırakmıştı. BARÜ, ‘Araştırma Kalitesi’ kategorisinde Türkiye’de ise 2’nci olurken, devlet üniversiteleri arasında ilk sırada yer almıştı. BARÜ ayrıca, genel sıralamada 1001-1200 bandındaki yerini koruyarak Türkiye’nin en iyi 13’üncü üniversitesi olmayı da başarmıştı.

"Hedefimiz ‘Üreten Üniversite’ anlayışıyla daha iyiye ulaşmak

BARÜ’nün ulusal ve uluslararası sıralamalardaki yükselişini sürdürdüğünü vurgulayan Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun, “Bartın Üniversitesi olarak bilimsel çalışmalarımız, nitelikli yayın ve teknolojik etki değeri yüksek araştırmalarımızla ulusal ve uluslararası indekslerde yer almaya devam ediyoruz. Ortaya koyduğumuz sürdürülebilir gelişim ile yükseköğretim derecelendirme sıralamalarında önemli bir ivme yakalayarak her yıl başarılarımızı artırıyoruz. İnanıyorum ki oluşturduğumuz araştırma-geliştirme ve bilim ekosistemi ile bu sıralamalardaki yerimiz önümüzdeki yıllarda daha üst sıralara çıkacaktır. URAP Türkiye Sıralamasında gösterdiğimiz bu başarıda emeği geçen tüm akademik ve idari insan kaynağımızı tebrik ediyorum. Ayrıca daha iyiye ulaşma hedefiyle çıktığımız gelecek yolculuğunda bizlere olan destekleri için YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Erol Özvar ile YÖK üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.