Bartın Üniversitesinin (BARÜ) nitelikli sporcu ve antrenör yetiştirilmesi noktasında desteklenen TÜBİTAK projeleriyle spor bilimlerinde yeni teknolojiler geliştirilecek.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğretim elemanlarının projeleri TÜBİTAK “1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı” kapsamında açılan “Spor Araştırmaları” başlıklı çağrısı neticesinde desteklenmeye değer bulundu. Kabul gören iki projesiyle BARÜ; spor ve sporla ilişkili alanlarda yeni bilgi üretilmesi, yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesi ve bilimsel verilerle ortaya konulması üzerine çalışmalar gerçekleştirecek.

As-Tohm projesiyle olimpik sporcu hazırlama modeli geliştirilecek

Prof. Dr. Bilal Demirhan’ın yürütücülüğünde “As-Tohm: Akıllı Sistem Destekli Türkiye Olimpik Sporcu Hazırlama Modelinin Geliştirilmesi” başlıklı proje ile olimpiyatlar başta olmak üzere uluslararası spor organizasyonlarında Türkiye’yi temsil edecek elit sporcu sayısı ve madalya kazanımının artırılması amaçlanıyor. Yerli ve milli imkânlarla geliştirilecek akıllı sistem tabanlı uygulama ile sporcuların performansları analiz edilerek kişiye özel en uygun hazırlık süreçleri belirlenecek.

Gazi Üniversitesinden Prof. Dr. Mehmet Günay danışmanlığındaki projede araştırma ekibi olarak Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinden Prof. Dr. Kemal Polat, Necmettin Erbakan Üniversitesinden Prof. Dr. Mürsel Biçer, BARÜ’den Doç. Dr. Ayça Genç, Doç. Dr. Ender Eyuboğlu, Dr. Öğr. Üyesi Serkan Aksu, Dr. Öğr. Üyesi Hakan Öcal, Dr. Öğr. Üyesi Recep Aydın, Dr. Öğr. Üyesi Bayram Akgül çalışmalarıyla katkı sunacak.

Mobil Tabanlı Tavsiye Sistemi ile antrenör yetiştirme süreci iyileştirilecek. BARÜ Spor Bilimleri Fakültesinden Doç. Dr. Sercan Kural’ın yürütücülüğündeki “Nitelikli Antrenör Yetiştirmede Mobil Tabanlı Tavsiye Sisteminin Tasarlanması ve Etkililiğinin Değerlendirilmesi (MTTS)” adlı proje ise antrenör yetiştirme sürecini iyileştirerek nitelikli antrenör sayısını arttırmayı hedefliyor. Proje kapsamında geliştirilecek Mobil Tabanlı Tavsiye Sistemi ile antrenörlerin uzmanlık alanlarına yönelik detaylı bilgi edinmeleri ve becerilerini geliştirmeleri sağlanarak eğitmenlik pratikleri desteklenecek. Göz izleme (Eye Tracking) teknolojisinin de kullanılacağı proje çalışmalarında BARÜ Dijital Yetkinlik Merkezi Laboratuvarından yararlanılacak. Projede araştırmacı olarak BARÜ’den Prof. Dr. Fatma Gizem Karaoğlan Yılmaz, Prof. Dr. Ramazan Yılmaz, Dr. Öğr. Üyesi Gürkan Elçi ile Dr. Öğr. Üyesi Şeyma Çağlar Özhan çeşitli çalışmalar yürütecek.

“Spor bilimlerinde yeni teknolojilerin kullanılacağı projeler üretiyoruz”

Spor bilimlerinde yeni teknolojilerin kullanıldığı çalışmalarından dolayı proje ekiplerini tebrik eden BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Üniversitemizde oluşturduğumuz proje üretme ekosistemi ile birçok alanda olduğu gibi spor bilimleri alanında da yeni çalışmalar üretiyoruz. Sporcu ve antrenör yetiştirilmesinde dijital destek programlarının geliştirilmesine ve kullanılmasına yönelik bilimsel çıktılar elde edeceğimiz projeler geliştiriyoruz. Bu düşüncelerle proje başvuru sürecinde dekan olarak görev yapan ve kısa bir süre önce emekli olan Prof. Dr. Bilal Demirhan’ı ve Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Sercan Kural’ı projeleri dolayısıyla tebrik ediyorum. Özverili çalışmalarıyla kurumsal ilerleyişimize sundukları katkılar için Spor Bilimleri Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Ayla Çetin Dindar’a teşekkür ediyorum. Ayrıca bizlere daha iyiye ulaşma noktasında destekleri dolayısıyla YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Erol Özvar’a, YÖK üyelerimize ve bilim temelli kalkınmamız noktasındaki değerli teşvikleri için TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Orhan Aydın’a teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.