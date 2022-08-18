Bartın Üniversitesinin (BARÜ) Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından desteklenen projesiyle şeker hastalığının tanısına yönelik kullanılan kitlerdeki enzim yerli olarak üretilecek.

Bartın Üniversitesinin (BARÜ) Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından desteklenen projesiyle şeker hastalığının tanısına yönelik kullanılan kitlerdeki enzim yerli olarak üretilecek.

Bartın Üniversitesinin “Hastabaşı Glukoz Ölçüm Cihazlarında Kullanmak Üzere GDH Enziminin Rekombinant Olarak Biyoreaktör Sisteminde Üretimi” başlıklı projesi Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) A Grubu Acil Ar-Ge Proje Çağrısı çerçevesinde desteklenmeye hak kazandı. Yürütücülüğünü BARÜ Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünden Doç. Dr. Dursun Kısa’nın yaptığı projede aynı bölümden Dr. Öğr. Üyesi Rizvan İmamoğlu ise araştırmacı olarak yer alacak.

Yurt dışından temin edilen enzimler yerli olarak üretilecek

Proje çerçevesinde GDH enziminin biyoreaktörde üretim optimizasyonu sağlanarak yüksek verimli üretimi gerçekleştirilecek. Böylece yerli glukometre cihazları (şeker hastalığı tayin kiti) için ithal olarak temin edilen enzimler BARÜ laboratuvarlarında üretilecek. Proje sonunda yerli olarak üretilen enzimlerin kullanıma girmesiyle milyonlarca lira ülke içerisinde kalacak.

BAKKA projesiyle kurulan laboratuvarda yerli üretim devam ediyor

Yerli enzim çalışmaları, BARÜ’nün Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) desteğiyle başarıyla tamamladığı proje çerçevesinde kurulan laboratuvarda gerçekleştirilecek. BARÜ’nün altyapısını hazırladığı Biyokimya ve Rekombinant Enzim Üretimi Laboratuvarında ileri düzey çalışmalar yapılacak. Ayrıca proje, TÜBİTAK’ın 2209-B Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Projeleri Destek Programı tarafından desteklenen Beyza Çölgeçen’in “Glukometre Cihazlarında Kullanıma Yönelik GDH Enziminin Rekombinant Üretimi” başlıklı projesinin devamı niteliğindeki çalışmalardan oluşacak.

“Üniversitemizde geleceğimize değer katan çalışmalar devam ediyor”

Üniversite olarak yaptıkları çalışmalarla bilim dünyasına ve Türkiye’nin geleceğine değer katma amacında olduklarını kaydeden BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise gayretleri dolayısıyla Doç. Dr. Dursun Kısa ile Dr. Öğr. Üyesi Rizvan İmamoğlu’nu tebrik etti.

Türkiye’nin orta ve orta-yüksek teknolojide üretim yapan bir yapıdan yüksek teknolojide üretim yapan bir yapıya geçme hedefini gerçekleştirmede önemli bir mesafe kat edildiğinin altını da çizen Rektör Uzun, “Her günün bir önceki günden daha iyi olması için tüm bileşenlerimizle birlikte büyük gayret gösteriyoruz. Bu doğrultuda, bir yandan öğrencilerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için çaba sarf ederken diğer yandan da akademik üretkenliğimizi her geçen gün daha iyi noktalara taşımak için gayret ediyoruz. Sürdürülebilir bir gelişim hedefiyle üretkenliğimizi arttırıyoruz, gelişiyoruz ve birlikte başarıyoruz” ifadelerini kullandı.