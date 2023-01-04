Bartın Üniversitesinin (BARÜ) TÜBİTAK tarafından desteklenen projesiyle sağlık çalışanlarının karşılaştıkları problemlere yeni bir bakış açısı getirerek stresle başa çıkmaları noktasında öneriler geliştirilecek.

Bartın Üniversitesinin (BARÜ) TÜBİTAK tarafından desteklenen projesiyle sağlık çalışanlarının karşılaştıkları problemlere yeni bir bakış açısı getirerek stresle başa çıkmaları noktasında öneriler geliştirilecek.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Gizem Akcan’ın yürütücülüğünü yaptığı “Bartın Devlet Hastanesi Sağlık Çalışanlarında Kabul ve Adanmışlık Terapisi (ACT) Eğitiminin Psikolojik Esneklik ve Stresle Başa Çıkma Becerileri Üzerine Etkisi” adlı proje desteklenmeye değer bulundu. TÜBİTAK 1002-Hızlı Destek Programı çerçevesinde hazırlanan projeyle sağlık çalışanlarının işlevsel stresle başa çıkma becerilerinin geliştirilmesi ve psikolojik esnekliklerinin artırılması amaçlanıyor. Projede, Psikoloji Bölümü öğrencileri Ahmet Onur Yıldırım, Rumeysa Altın, Burak Fatih Önek ve Özlem Ünver de araştırmacı olarak görev alıyor.

Proje hakkında bilgiler veren Akcan, “Bu araştırma içersinde, Bartın ilinde görev yapan sağlık çalışanlarına yönelik ‘Kabul ve Adanmışlık’ (ACT) temelli stresle başa çıkma psikoeğitim programı uygulanacak. Psikoeğitim çalışmasıyla Bartın Devlet Hastanesi sağlık çalışanlarının karşılaştıkları problemlere yeni bir bakış açısı getirerek stresle başa çıkma becerilerini ve psikolojik esnekliklerini artırmayı hedefliyoruz. Çalışma, üçüncü dalga bilişsel davranışçı terapilerden ‘Kabul ve Kararlılık Terapi’ temelli olması ve sağlık çalışanlarının stresle başa çıkmalarına katkı sağlaması nedeniyle dikkate değerdir” dedi.

Dr. Öğr. Üyesi Akcan ile birlikte projede görev alan öğrencileri tebrik eden BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise “Sürdürülebilir gelişim hedefiyle durmadan çalışıyor ve her şeyin çok hızlı değiştiği günümüzde sadece bilgiyi aktaran değil, aynı zamanda üreten bir üniversite olma yolunda önemli mesafeler kat ediyoruz. Bulunduğumuz yerden başlayarak ülkemizin gelişimine değer kattığımız bu süreçte her geçen gün yeni yetkinlikler kazanıyor ve bunu yarınlarımıza etkin bir şekilde aktarmayı başarıyoruz. Bu düşüncelerle kabul edilen projeleri dolayısıyla Dr. Öğr. Üyesi Gizem Akcan ve öğrencilerimiz ile daha iyiye ulaşma konusundaki gayretleri için Edebiyat Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Sayın Sedat Yazıcı’ya teşekkür ediyorum. Geleceğe olan yürüyüşümüzde bizlere destek veren YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar’a, YÖK üyelerimize ve bilimle kalkınan bir Türkiye yolundaki teşvikleri için destekleyen tüm kurumlara teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.