Bartın Üniversitesi (BARÜ) depremlerden etkilenen çocuklara destek olmak ve öz bakım alışkanlıkları kazandırmak için oyun temelli hazırladığı TÜBİTAK projesi hayata geçiriyor.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünde Dr. Öğretim Üyesi Aylin Kurt’un “TÜBİTAK-1002-B Acil Destek Modülü” çerçevesinde hazırladığı proje desteklenmeye değer bulundu. “Yurtta Barınan Depremzede Çocukların Öz-Bakım Becerilerinin Güçlendirilmesinde Oyun Temelli Eğitim Modülünün Etkinliği” adlı projeyle depremden etkilenen çocukların salgın hastalıkların önlenmesine yönelik bilgi ve becerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünden Öğr. Gör. Dr. Fatma Dinç’in de araştırmacı olarak yer aldığı proje hakkında bilgiler veren Dr. Öğretim Üyesi Aylin Kurt, oyun temelli uygulamalarla çocukların eğlenerek öğreneceğini söyledi.

Kurt, “Ülkemizi derinden sarsan ve çok geniş bir coğrafyada etkili olan depremlerin ardından milyonlarca insan yaşadıkları şehirlerden ayrılmak zorunda kaldı. Depremzedelerin geçici olarak farklı illerde misafir edildiği bu süreçte afetin izlerini silmek için çeşitli uygulamalar hayata geçirildi. Bizler de depremden etkilenen çocuklara destek olmak için çeşitli eğitim modüllerini kapsayan projemizi hazırladık. Bu dahilde yurtta barınan ilkokul çocuklarına oyun temelli eğitimlerle öz bakım becerilerine ilişkin daha kolay ve hızlı bir öğrenim kazanmalarını, bunları da davranışlarına yansıtmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Verilecek bu eğitimler ile çocukların öz bakım becerileri güçlendirilerek toplu yaşam alanlarında ortaya çıkabilecek salgın hastalıklara karşı beceriler kazandırılacak” dedi.

“Asrın felaketi” olarak nitelendirilen depremlerin açtığı yaraları sarmak için çalışmaya devam ettiklerinin altını çizen BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise “6 Şubat sabahına büyük bir afetin haberiyle uyanan ülkemizde birlik ve beraberlik içerisinde yaralarımızı sarmaya devam ediyoruz. Bu süreçte Üniversite olarak insani yardım faaliyetlerimizin yanında bilim temelli çalışmalarımızla da depremin izlerini silmek için gayret gösteriyoruz. Bu düşüncelerle üniversite olarak ilerleyişimize sunduğu değerli katkılar için Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Sevim Çelik ile birlikte geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızı korumaya yönelik bu projede emeği geçen Dr. Öğretim Üyesi Aylin Kurt ile Öğr. Gör. Dr. Fatma Dinç’e teşekkür ediyorum. Yarınlara güvenle bakmamızın en önemli aracı olan bilim temelli kalkınma yolculuğumuzdaki destekleri için YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar ile YÖK üyelerimize teşekkürü bir borç bilirim. Ayrıca ‘Bilimle Birlikte Başarıyoruz’ anlayışıyla bizleri teşvik eden TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Hasan Mandal’a teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.