Bartın Üniversitesinin (BARÜ) özel gereksinimli bireylerdeki iklim değişliğine yönelik farkındalığın artırılmasının hedeflendiği proje TÜBİTAK tarafından desteklenmeye değer bulundu.

Bartın Üniversitesinin (BARÜ) özel gereksinimli bireylerdeki iklim değişliğine yönelik farkındalığın artırılmasının hedeflendiği proje TÜBİTAK tarafından desteklenmeye değer bulundu.

Bartın Üniversitesinin (BARÜ) TÜBİTAK tarafından çağrıya çıkılan “4008 Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Kapsayıcı Toplum Uygulamaları Destekleme Programı” çerçevesinde hazırlanan projesi kabul edildi. BARÜ Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümünden Öğr. Gör. Nihal Özdemir’in yürütücülüğünü yaptığı “İklim Değişikliğine Özel Bir Bakış (Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrenciler İçin Kapsayıcı İklim Değişikliği Eğitim Projesi)” başlıklı çalışma ile özel gereksinimli bireylerde iklim değişliğine yönelik farkındalıklarının gelişmesi hedefleniyor. Proje hakkında bilgiler veren Özdemir, “Öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin iklim değişikliğine yönelik farkındalık durumlarını tespit edilecek. Ardından etkinlik temelli bireyselleştirilmiş öğretim programı ile sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda iklim değişikliğini hafifletme ve iklim değişikliğine uyum stratejilerine uygun davranış kazanmaları için eğitimler verilecek” dedi.

Özdemir, Bartın il merkezinde öğrenme güçlüğü olan 5., 6. ve 7. sınıf öğrencilerine yönelik uygulamaların geliştirileceğini de aktararak, “Ortaokul kaynaştırma öğrencilerine uzmanlar tarafından geliştirilen bireyselleştirilmiş öğretim programı doğrultusunda uygulanacak etkinliklerle iklim değişikliğine yönelik farkındalık oluşturulması hedeflenmektedir. UNESCO’nun vurguladığı kırsal alanlarda yaşayan dezavantajlı gruplar ve bu gruplardan olan özel gereksinimli ortaokul öğrencilerinin iklim değişikliğini hafifletme ve uyum stratejilerine adapte olabilmesi, BM 2030 sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin gerçekleşmesine katkı sağlayacaktır ve bu anlamda proje ilk olma özelliği taşımaktadır” diye konuştu. Hazırlanan proje dolayısıyla Öğr. Gör. Nihal Özdemir ile proje ekibine teşekkür eden BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Bilim ve teknolojinin toplumun tüm kesimlerini kapsaması, insanlık yararına çabaların her geçen gün daha da artması hepimiz için mutluluk verici bir durumdur. Bu doğrultuda tüm bileşenlerimizi hassasiyetleri için tebrik ederken, özel gereksinimli bireylere yönelik faaliyetlere olan destekleri için TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Hasan Mandal’a teşekkürlerimi sunuyorum. İnanıyorum ki ülkemizin ve insanlığın ihtiyacına yönelik hazırlanan bu projeyle geleceğimize değer katılacaktır” ifadelerini kullandı.

Özdemir’in yürüttüğü projede Eğitim Fakültesinden Prof. Dr. Fatma Ünal, Dr. Öğr. Üyesi Belma Barak ve Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Büyükşahin ile birlikte Bartın Lisesi’nden Bilim Uzmanı Mehmet Ünal da araştırmacı olarak yer alacak. Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bartın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Bartın Şube Müdürlüğü tarafından destek verilecek proje 12 ay sürecek.