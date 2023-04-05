Bartın Üniversitesi (BARÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri Berfin Gülce Altuncu ve Zehra Akkuş, Ünilig Güreş Şampiyonasında gümüş madalya aldı.

Gazi Üniversitesi ev sahipliğinde Ankara Yaşar Doğu Spor Salonunda düzenlenen Ünilig Güreş Şampiyonasında Bartın Üniversitesi (BARÜ) öğrencileri performanslarıyla dikkatleri üzerine çekti. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun düzenlediği ve 58 üniversiteden toplam 560 sporcunun katıldığı organizasyonda kadınlarda 2 güreşçiyle müsabakalarda yer alan BARÜ, ikide iki yaptı. Şampiyonada 53 kiloda Berfin Gülce Altuncu ve 62 kiloda Zehra Akkuş gümüş madalyaya uzanarak, Türkiye ikincisi oldu.

Genç güreşçileri elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik eden BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Üniversitemizin tüm bileşenleriyle birlikte spor alanında gösterdiği gayretli çalışmalar başarı haberleriyle taçlanıyor. Türk Sporuna değer katma yolculuğumuzda genç sporcularımız performanslarıyla hepimize umut oluyor. Bu düşüncelerle elde ettikleri başarılar dolayısıyla öğrencilerimiz Berfin Gülce Altuncu ve Zehra Akkuş yürekten tebrik ediyorum. Öğrencilerimizi yarınlara en iyi şekilde hazırlamak için özveriyle çalışan Spor Bilimleri Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Bilal Demirhan ile birlikte akademik ve idari insan kaynağımıza da teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.